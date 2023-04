PlayStation Plus : les jeux de mai 2023 avec Grid Legends, Chivalry 2 et Descenders

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de mai 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour mai 2023 est composé de une expérience de pilotage à haute vitesse, un jeu d’action multijoueur en vue à la première personne inspiré des combats épiques médiévaux et un jeu de descente au rythme endiablé facile à prendre en main, mais difficile à maitriser. Grid Legends, Chivalry 2 et Descenders seront disponibles du 2 mai au 6 juin prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Meet Your Maker, Sackboy A Big Adventure et Tails of Iron jusqu’à début mai prochain.

The PlayStation Plus Monthly Games for May are: ➕ GRID Legends

➕ Chivalry 2

The PlayStation Plus Monthly Games for May are: ➕ GRID Legends
➕ Chivalry 2
➕ Descenders

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de mai 2023

Grid Legends : Devenez la star d’un scénario automobile captivant, porté par un casting de haut vol, dont Ncuti Gatwa (Sex Education, Doctor Who, Barbie), dans une production en réalité augmentée révolutionnaire. Faites face à de fortes personnalités, aux jeux politiques dans les stands, aux drames sur la piste et à l’infâme Ravenwest Motorsport, dans un documentaire qui immortalise chaque instant

Chivalry 2 : Retour sur l’ultime champ de bataille medieval avec la licence de Torn Banner Studios. Les joueurs se plongeront dans l’action de chaque situation emblématique de l’époque : un affrontement à l’épée, une tempête de flèches enflammées, un siège de château sans fin, et bien d’autres encore

Descenders : Prenez votre vélo, choisissez votre équipe, et soyez à la hauteur ! Allez-vous rejoindre les acrobates casse-cou de l’équipe Enemy, les maîtres du hors-piste de l’équipe Arboreal ou les dingues de vitesse de l’équipe Kinetic ?