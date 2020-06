PlayStation Plus : les jeux de juillet 2020 avec Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 et Erica

Sony dévoile les nouveaux jeux PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour ce mois de juillet 2020.

Alors que l’été a débuté depuis quelques jours seulement, voilà le programme qui attend les joueurs pour le mois de juillet 2020 avec le PlayStation Plus afin de faire face à la chaleur et s’amuser au frais à la maison. Quoi de mieux qu’un thriller interactif qui combine la fidélité des productions hollywoodiennes avec un gameplay tactile captivant pour commencer ? Erica, la pépite de Flavourworks, est une excellente expérience pour les binge-watchers de Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Les sportifs se tourneront directement du côté de NBA 2K20 pour mener une équipe au sommet avec des stars comme James Harden, Jimmy Butler et Stephen Curry. Enfin, les fans d’aventure se tourneront du côté de Rise of the Tomb Raider dans son édition “20 Year Celebration” pour découvrir la suite du reboot de Crystal Dynamics.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de juillet 2020

Rise of the Tomb Raider – 20 Year Celebration : “Lara découvre un mystère ancien qui la place dans la ligne de mire d’une organisation implacable nommée Trinity. Alors qu’elle tente de retrouver un artéfact puissant et prisé avant Trinity, elle trouve des indices qui semblent mener à la cité perdue de Kitezh. Lara sait qu’elle doit atteindre la cité perdue et découvrir ses secrets avant Trinity, alors elle se met en route pour la Sibérie“

NBA 2K20 : “Avec son monde ouvert immersif, la nouvelle mouture de la licence NBA 2K est une plateforme où les joueurs se réunissent pour créer l’avenir de la culture basketball. Faites évoluer vos compétences avec un moteur de déplacement amélioré au style dédié, des commandes de tir avancées, un nouveau système de dribbles, des collisions affinées et un nouveau jeu défensif plus réactif“

Erica : “Incarnez Erica, une jeune femme dont les rêves sont hantés par le meurtre de son père. Alors que cet événement traumatique qui a hanté votre enfance refait surface grâce à de nouveaux indices, c’est à vous de déterrer la vérité qui se cache derrière cette tragédie bouleversante. Chacun de vos choix influe sur la progression du jeu, et de nombreuses fins vous attendent à l’issue de cette histoire à embranchements poignante“

10 ans de PlayStation Plus (2010 – 2020)

Nick Maguire, global head of PlayStation services chez Sony Interactive Entertainment, est revenu sur le dixième anniversaire du PlayStation Plus, un abonnement payant pour le PlayStation Network : “C’est formidable de voir comment le PS Plus a évolué au cours des années. Le premier jeu PS Plus offert était WipeOutHD, mais nous avons offert plus de mille jeux aux abonnés PS Plus au cours des dix dernières années. Faisons un petit retour en arrière et découvrez un bref aperçu du PS Plus au cours de ces dix dernières années. Merci encore pour votre soutien inébranlable. Il nous tarde de fêter ça avec vous ! Nous sortirons un thème PS4 gratuit pour célébrer les 10 ans du PS Plus. Celui-ci sera disponible sur le PS Store pour une durée limitée, alors ne manquez pas cette opportunité. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore testé les avantages multijoueur en ligne du PS Plus, nous proposons un week-end multijoueur en ligne gratuit du 4 juillet au 6 juillet prochain.”