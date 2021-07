PlayStation Plus : les jeux d’août 2021 avec Hunter’s Arena Legends, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville et Tennis World Tour 2

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'août 2021.

Le programme du PlayStation Plus pour août 2021 est composé de dangereux démons, des morts-vivants belliqueux, une faune agressive et des pros de la raquette. Hunter’s Arena Legends, Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville et Tennis World Tour 2 seront disponibles au téléchargement dès le 3 août prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Call of Duty : Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale : Innocence et Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown jusqu’au 2 août prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’août 2021