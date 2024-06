Picsart et Getty créent un générateur d’images IA entraîné exclusivement sur du contenu sous licence

Les images produites bénéficieront de l'ensemble des droits commerciaux.

Tl;dr Getty s’associe à Picsart pour créer un générateur d’images IA

Cette plateforme est une alternative respectueuse des droits d’auteur

Le service sera accessible uniquement pour les abonnés payants de Picsart

Il sera disponible via les services API de Picsart plus tard cette année

Une collaboration innovation entre Getty et Picsart

Dans le monde des technologies de l’image, une nouvelle aventure collaborative a vu le jour. Getty, un géant de la photographie, s’est associé à Picsart, une plateforme de retouche photo populaire, pour concevoir un générateur d’images IA, qui sera exclusivement formé à partir d’images d’archives sous licence.

Un choix responsable pour la création artistique

Cette technologie a été conçue comme une alternative “responsable et sûre sur le plan commercial” aux autres plateformes disponibles. Les préoccupations concernant la violation des lois sur le droit d’auteur relatives aux images générées par l’IA devraient ainsi être dissipées. En effet, une garantie est donnée que les images produites par le modèle auront des droits commerciaux complets. Tout cela rappelle le modèle d’IA Firefly de Adobe, qui a également été formé sur des images d’archives, mais sans exclusivité.

Une plateforme sécurisée pour les créateurs

Le service sera réservé aux abonnés payants de Picsart, garantissant ainsi que les travaux des utilisateurs ordinaires ne soient pas réutilisés pour la formation du modèle. “Cela permet aux créateurs de réaliser leurs visions tout en maintenant les normes les plus élevées de sécurité commerciale”, déclare Grant Farhall, CPO de Getty Images, dans un article de blog.

Une compensation équitable pour les photographes

Getty témoigne également de son sens de l’équité en compensant les créateurs incluse dans les données de leur modèle sur une base annuelle. Le lancement de ce modèle Picsart x Getty Images est prévu pour plus tard cette année, sans date précise pour le moment, et sera accessible via les services API de Picsart.