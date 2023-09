Finalement, Getty se lance aussi dans la génération d'images par IA. Le marché est décidément plus que fourni.

Les plateformes de bibliothèques d’images connaissent une période pour le moins mouvementée depuis quelques mois. Depuis l’avènement de l’IA générative, et plus précisément de la génération d’images, se pose la question de savoir s’il faut ou non se lancer sur ce domaine, et surtout, comment le faire pour protéger au maximum les créateurs humains, morts ou vivants, et gérer tout cela de manière éthique et légale, même si le cadre législatif est encore très léger. Certains ont voulu faire les choses bien directement, d’autres choisissaient l’option “sans foi ni loi” quand d’autres encore refusaient tout simplement de se lancer. C’était le cas de Getty. Mais les choses changent aujourd’hui.

Après avoir interdit les créations par IA il y a un an, Getty a décidé de se lancer officiellement dans la génération d’images par IA. L’outil de l’entreprise est particulièrement unique dans la mesure où il est entraîné sur la propre base de données d’images de Getty, et le contenu résultant est aussi proposé sous licence sans royalty. Cela signifie que vous n’aurez pas à vous inquiéter d’éventuelles réclamations de droit d’auteur.

Bien que Getty puisse être dans le camp des anti-IA – la plateforme a attaqué en justice Stability AI, à qui l’on doit Stable Diffusion, pour avoir utilisé illégalement ses données -, ce n’est pas une surprise que de voir l’entreprise se lancer sur le marché. Les services d’images concurrents ont déjà annoncé leurs propres solutions : Shutterstock utilise le modèle DALL-E d’OpenAI, Adobe Stock repose sur son propre outil Firefly tout en acceptant des contenus générés par IA.

Le marché est décidément plus que fourni

L’outil d’IA générative de Getty, quant à lui, est propulsé par le modèle IA Edify de NVIDIA, depuis son service cloud Picasso. Il sera intéressant de voir ce que donnent les résultats de cette plateforme par rapport au modèle amélioré DALL-E 3, mais, pour l’heure, c’est un moyen pour Getty de mettre un pied dans le monde de l’IA. Dans le cadre de cette grande initiative, Getty lance aussi un “modèle de compensation pour les contributeurs pour la licence IA”, selon un article de Gizmodo. Les créateurs seront payés selon la quantité d’images qu’ils envoient, et ce, en sus de leurs revenus de licence existants.