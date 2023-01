Getty Images attaque en justice le développeur de Stable Diffusion

Getty Images attaque en justice Stability AI, à qui l'on doit Stable Diffusion, pour violation de droit d'auteur et de ses conditions d'utilisation.

En septembre dernier, Getty Images interdisait les contenus générés par intelligence artificielle dans sa base de données commerciale, dans un souci de droit d’auteur. Ce mardi, Getty Images annonce attaquer en justice Stability AI, à qui l’on doit l’outil de génération d’image via IA Stable Diffusion, elle l’accuse de violer justement le droit d’auteur.

“Stability AI a copié et traité illégalement des millions d’images protégées par le droit d’auteur et leurs métadonnées associées, appartenant à Getty Images et étant représentées par ce dernier, sans licence, pour servir les intérêts commerciaux de Stability AI et au détriment des créateurs de contenu”, peut-on lire dans un communiqué de presse publié par Getty Images. “Getty Images est convaincu que l’intelligence artificielle a le potentiel de stimuler les efforts créatifs.”

“Getty Images a fourni des licences à nombre d’innovateurs technologiques pour des besoins liés à l’apprentissage des systèmes d’intelligence artificielle de manière à respecter les propriétés personnelle et intellectuelle”, apprend-on aussi. “Stability AI n’a pas cherché à obtenir une telle licence de Getty Images et à la place, nous le pensons, a choisi d’ignorer les options de licence viable et autres protections légales pour servir leurs propres intérêts commerciaux.”

Les détails du dossier n’ont pas été rendus publics, mais le PDG de Getty Images, Craig Peters, déclarait à The Verge que les charges incluaient notamment la violation du droit d’auteur et des conditions d’utilisation du site. De plus, Craig Peters expliquait que l’entreprise ne demandait pas de dommages financiers, mais espère établir un précédent favorable pour d’éventuels futurs dossiers similaires.

Les outils de génération texte-vers-image comme Stable Diffusion, Dall-E et Midjouney ne crée pas comme nous le ferions – il n’y a pas de composante d’imagination. Comme tout autre algorithme génératif d’IA, ces outils sont entraînés à faire ce qu’ils font en utilisant d’énormes bases de données d’images annotées – des centaines de milliers d’images de grenouilles, par exemple, avec l’étiquette “grenouille” pour que l’algorithme sache à quoi ressemble une grenouille.

Et pourquoi s’embêter à assembler et annoter soi-même ainsi une telle base de données quand il y a tout l’internet plein de contenus prêts à être utilisés ? Des sociétés d’IA comme Clearview et Voyager Labs ont déjà tenté la chose et ont dû payer des amendes pour avoir récupéré des images du web public et autres sites sociaux. Une étude indépendante menée en août dernier concluait qu’une portion significative des données de Stable Diffusion était très certainement prise directement du site Getty Images, mis en évidence par l’habitude qu’a l’outil de recréer le filigrane Getty…