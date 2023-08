Pet Sematary : Bloodlines, une préquelle du roman Simetierre de Stephen King

Le film dérivé de l’adaptation de Stephen King est basé sur un chapitre inédit et effrayant.

Réalisé et écrit par Lindsey Beer avec le scénariste Jeff Buhler à la supervision, le film Pet Sematary : Bloodlines retrace l’histoire du jeune Jud Crandall en 1969, qui rêve de quitter sa ville natale, mais qui découvre soudainement de sinistres secrets enfouis et est forcé de faire face à une sombre histoire familiale qui le maintiendra à jamais lié à la ville. Avec ses amis d’enfance, il devra lutter contre un mal ancien qui s’est emparé de Ludlow depuis sa fondation et qui, une fois déterré, a le pouvoir de tout détruire sur son passage.

Death is different here. Stream Pet Sematary: Bloodlines on October 6, exclusively on #ParamountPlus. pic.twitter.com/wJ3QoalhQX — Pet Sematary (@petsematarymov) July 18, 2023

Le casting de Pet Sematary : Bloodlines

Prévu pour le 6 octobre prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Paramount+, Pet Sematary : Bloodlines réunit les comédiens Jackson White (Tell Me Lies), Forrest Goodluck (The Revenant), Jack Mulhern (Mare of Easttown), Henry Thomas (The Fall of the House of Usher), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs) et Isabella Star LaBlanc (True Detective : Night Country) ainsi que Pam Grier et David Duchovny. Les producteurs sont Lorenzo di Bonaventura et Mark Vahradian. Ce film original de Paramount+ est réalisé en association avec le label Players de Paramount Pictures et est une production de Di Bonaventura Pictures. Pet Sematary fera partie de la collection Paramount+ Peak Screaming, qui regroupe des films d’horreur et des épisodes de séries télévisées consacrés à Halloween.