Où a été tourné Shogun de FX ?

Découvrez tous les lieux de tournage majeurs de la série télévisée Shogun : une explication détaillée sur les endroits où a été filmée cette production épique.

Tl;dr Shogun, une série visuellement époustouflante, a été filmée principalement en Colombie-Britannique, au Canada.

Très peu de scènes ont été tournées au Japon, le pays où l’action se déroule.

Une seule journée de tournage a eu lieu au Royaume-Uni pour des raisons de droits d’auteur.

Un voyage au pays du Soleil-Levant en Colombie-Britannique

Shōgun, créée par Rachel Kondo et Justin Marks, est une série diffusée sur FX et Hulu qui nous plonge dans l’époque féodale du Japon. Mais surprise, « la grande majorité de ‘Shōgun’ a été tournée en Colombie-Britannique, au Canada », révèle le producteur Erin Smith. Les plages et forêts de cette région ont été choisies pour leur ressemblance frappante avec les paysages japonais. Hiroyuki Sanada, acteur principal et producteur de la série, a fait l’éloge des lieux de tournage canadiens, soulignant que « c’était l’endroit idéal pour réaliser un drame de samouraïs ».

Le Japon, un cadre sous-exploité

En dépit de son contexte historique et culturel profondément ancré dans le Japon féodal, « Shōgun » a très peu été tourné au Japon. Des plans de tournage initiaux prévoyaient de filmer principalement sur place, mais ces plans ont été modifiés en raison des confinements provoqués par la COVID-19. Les taux d’infection élevés au Japon ont motivé ce changement de lieu. Cependant, quelques scènes extérieures ont été filmées au Japon, même si les téléspectateurs auront du mal à les repérer tant le travail de reconstitution au Canada a été soigné.

Une escale inattendue au Royaume-Uni

Enfin, un fait surprenant : une seule journée de tournage a eu lieu au Royaume-Uni. Ce détour a été réalisé pour une raison bien précise : préserver les droits du roman de James Clavell sur lequel la série est basée. Sanada a tourné une séquence à Londres, « juste moi sur le cheval devant le feu », raconte-t-il. Cette astuce a permis à la production de garder les droits du roman et de gagner du temps pour peaufiner la série.

Un succès total

Malgré des plans de tournage chamboulés, Shōgun a su captiver son public grâce à son authenticité et son esthétisme soigné. Avec 18 Emmys à son actif cette année, la série confirme que le lieu de tournage n’est pas une barrière à la création d’une œuvre d’art télévisuelle. La première saison de Shōgun est désormais disponible en intégralité sur la plateforme de streaming Hulu ainsi que Disney+.