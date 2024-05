Le renouvellement inattendu de Shōgun inquiète

Le retour de Shōgun avec deux saisons supplémentaires soulève des inquiétudes quant à la capacité des producteurs à honorer l'œuvre originale de James Clavell.

Tl;dr Shōgun est renouvelée pour deux saisons.

La première saison de Shōgun a obtenu 99% sur Rotten Tomatoes.

La deuxième saison de Shōgun sera probablement réalisée dans un délai plus court.

La réussite des futures saisons dépendra de la capacité des scénaristes à créer une nouvelle histoire originale.

La série Shōgun va revenir

Contre toute attente, la série historique Shōgun, diffusée sur Hulu/FX, a été renouvelée pour une deuxième et une troisième saison. Initialement conçue comme une mini-série, Shōgun a connu un succès fulgurant avec un score de 99% sur Rotten Tomatoes, ce qui a sans doute influencé la décision de prolonger l’aventure.

Des défis de taille pour la deuxième saison

La deuxième saison de Shōgun devra cependant faire face à de nombreux défis. Tout d’abord, la contrainte temporelle : la première saison a bénéficié de cinq années de développement et de préparation. Pour la deuxième saison, les créateurs de la série, Justin Marks et Rachel Kondo, auront un délai beaucoup plus court, ce qui risque de mettre la qualité de la série à l’épreuve.

Ensuite, la contrainte narrative : la première saison était basée sur le roman éponyme de James Clavell, une œuvre complète et acclamée. Pour les prochaines saisons, les scénaristes devront créer une nouvelle histoire originale à partir de zéro. Un défi de taille qui pourrait nécessiter le renfort de personnel expérimenté.

Préserver la qualité artistique de Shōgun

La série Shōgun est reconnue pour son raffinement et sa maîtrise narrative. Or, précipiter le processus artistique peut entraîner une baisse de qualité. Si les futures saisons ne parviennent pas à égaler le succès de la première, le chef-d’œuvre qu’est Shōgun pourrait être entaché. Il est donc essentiel que les prochaines saisons soient réalisées avec autant de soin et d’intelligence que la première.