Otaku Republic, l’empire de l’import japonais

En l’espace de dix ans, la marque « Republic » de Takuya Kuroyanagi est devenue une référence dans l’import japonais avec Otaku Republic, TCG Republic, Doujin Republic, Goods Republic, Manga Republic, Japanese Snacks Republic, Plastic Model Republic et Kawaii Republic.

Spécialisé dans un premier temps dans les doujinshis, des fanzines de manga dessinés par des artistes amateurs ou professionnels vendus pendant des conventions, Otaku Republic s’est ensuite diversifié dans les jeux de cartes à collectionner (Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic the Gathering ou encore Cardfight!! Vanguard) avec TCG Republic, dans les hentais avec Doujin Republic, dans les goodies avec Goods Republic, dans les mangas et autres bandes-dessinées avec Manga Republic, dans les friandises et les snacks avec Japanese Snacks Republic, dans le modélisme avec Plastic Model Republic et enfin dans le merchandising officiel ou amateur avec Kawaii Republic.

“Republic”, une marque innovante et originale qui cartonne

Takuya Kuroyanagi explique pourquoi Otaku Republic et ses sites dérivés séduisent de plus en plus de consommateurs de produits issus de la culture pop japonaise à travers le monde :

Nous avons attiré une vaste communauté d’otakus étrangers, leur permettant de s’immerger dans une expérience d’achat qui leur donne l’impression d’être au Japon. Nous sommes récompensés par leur appréciation et la satisfaction qu’ils éprouvent lorsque des produits d’animation soigneusement choisis arrivent à leur porte. Cette entreprise est plus qu’un simple commerce ; elle est motivée par notre amour et notre passion pour les animes. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de chaque client, en nous consacrant à la réalisation de leurs rêves et en leur apportant de la joie.

Désireux d’être un leader incontournable dans l’import japonais, Kuroyanagi-san estime que la marque “Republic” va encore croître d’ici les prochaines années :

En regardant vers l’avenir, nous voulons continuer à croître et à évoluer. Nous développerons de nouveaux services, créerons des contenus passionnants et offrirons une expérience utilisateur encore meilleure. Grâce à une évolution constante, nous pensons pouvoir toucher et inspirer davantage de personnes avec le pouvoir de l’anime. Notre service laisse une impression chaleureuse et durable dans le cœur des amateurs d’anime étrangers. Nous sommes fiers de leur lien avec les anime japonais, de leur joie partagée et des rêves que nous les aidons à réaliser. Avec une passion inébranlable, nous poursuivrons notre mission afin de répandre ce sentiment d’émerveillement et d’inspiration dans le monde entier.

Les raisons de la création d’Otaku Republic

Depuis les locaux d’Otaku Republic, Kuroyanagi-san revient sur son aventure entrepreneuriale qui l’a amené à être à la tête d’un véritable empire qui ne cesse de s’agrandir au fil des années et des tendances liées à l’import :

J’avais un ami étranger qui était un passionné d’anime. Il était captivé par les œuvres japonaises, en particulier celles vendues à Akihabara. Cependant, il vivait dans un pays lointain, ce qui lui rendait difficile de visiter le Japon. Croyant fermement au pouvoir de l’amitié, j’ai décidé d’agir pour lui. Je me suis rendu à Akihabara, le quartier de l’électronique à Tokyo, et j’ai méticuleusement sélectionné des produits dérivés d’anime en son nom. Je n’ai pas ménagé mes efforts pour m’assurer que chaque article était soigneusement sélectionné et emballé avec amour, dans le but de le lui livrer. Le moment où il a exprimé sa joie et sa gratitude était vraiment touchant. Ses mots ne pouvaient pas traduire toute la profondeur de son appréciation, et il chérissait beaucoup ces articles d’anime. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il y avait beaucoup d’autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Animé par le désir d’aider les personnes dans le besoin, j’ai pris une décision audacieuse. J’ai transformé cette idée en une entreprise, en créant un service qui permettrait à tous les amateurs d’anime étrangers de vivre le plaisir de faire du shopping comme s’ils étaient au Japon.

Avec son empire de l’import japonais, Takuya Kuroyanagi souhaite que l’expérience utilisateur soit optimale pour ses clients qui cherchent les meilleurs produits japonais que cela soit dans le domaine des mangas, des cartes, des bonbons, des figurines ou encore des doujins :