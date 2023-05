Importer vos jeux vidéo de l’étranger : nos conseils pour acheter malin

Si vous avez toujours désiré pratiquer l’import de jeux vidéo mais que vous n'avez pas encore souhaité franchir le pas, voici nos conseils et astuces pour importer facilement vos jeux vidéo depuis l'étranger.

L’import de jeux vidéo à l’étranger est une tendance qui ne cesse de se développer depuis ces dernières années, notamment parce que les constructeurs dézonent de plus en plus leurs consoles, les jeux sont relativement moins chers que certaines enseignes spécialisées présentes par chez nous, et aussi car certains titres restent exclusifs à leur marché, par exemple le Japon. Bien que pratiquer l’import de jeux vidéo ne soit pas une chose compliquée à réaliser, certaines personnes n’osent pas le faire de peur de tomber dans certains pièges notamment à cause des méthodes de livraison et le facteur risque lié à la douane qui peut rapidement faire monter l’addition finale d’une ou plusieurs commandes.

Avec notre guide dédié à l’import, voici nos conseils et astuces afin de réaliser vos premières commandes dans des boutiques d’import qui le méritent et qui sont de confiances. Évidemment, la liste est loin d’être exhaustive, mais elle regroupe la plupart des sites les plus utilisés par les joueurs adorant importer des jeux vidéo à l’étranger, mais également des figurines et autres produits dérivés.

Les boutiques d’import de jeux vidéo à connaître

Play-Asia.com

Basée à Hong-Kong, la boutique Play-Asia.com est une valeur sûre si vous souhaitez importer de nombreux produits venant du Japon. D’ailleurs, cette dernière dispose d’une grande collection de jeux vidéo que cela soit en version japonaise, américaine, européenne ou encore asiatique. Pour les joueurs, le site Play-Asia est une référence dans l’import de jeux vidéo sachant qu’il permet aussi bien de payer par carte bancaire ou par PayPal. Néanmoins, un point noir revient souvent : les prix peuvent souvent paraître élevés selon certaines périodes. S’il n’y a pas beaucoup de choix dans la méthode de livraison, il arrive rarement d’avoir de mauvaises surprises lors de l’arrivage de vos commandes.

Japanzon

Cette jeune boutique située à Tokyo est tenue par un français (service client rapide et pro) et propose plusieurs produits comme des figurines, des accessoires, des consoles, des jeux sur diverses plateformes ou encore goodies à des prix très intéressants ou souvent un peu moins abusés que sur d’autres sites (mais encore une fois, il faudra faire des comparaisons avec un comparateur de prix). Bien évidemment, vous pouvez aussi démarcher la boutique pour avoir un produit en particulier. Les colis sont généralement expédiés en 48h après réception de votre paiement. Le mode d’expédition passe par la Japan Post avec numéro de suivi. Quel que soit le mode d’expédition choisi, le site vous fournira dès que possible un lien qui vous permettra de suivre en ligne la livraison de votre colis.

CD Japan

Avec cette boutique japonaise, vous pouvez être sûr de trouver votre bonheur tellement le choix est vaste que cela concerne les produits présents dans la boutique ou la méthode de livraison. Le staff et son support sont à l’écoute du client, les prix sont corrects et le système de fidélité est très sympa. Le renouvellement de stock pour certains produits peut s’avérer long, mais cela ne reste qu’un détail.

Nin-Nin-Game

De plus en plus utilisée par les joueurs, cette boutique basée à Osaka propose des prix très intéressants et une livraison prise en charge par Amazon France dès que votre commande n’est plus sur le territoire japonais. Si le catalogue de la boutique peut sembler faible, les jeux récents sont toujours à disposition sachant que Nin-Nin-Game expédie un jour avant la date de sortie vos précommandes.

Video Games Plus

Site d’import canadien très fiable. En plus de proposer des prix intéressants, il faut compter entre sept à onze jours pour la livraison. Le service client est très professionnel. Si un colis est perdu, il est possible de choisir entre un remboursement ou un nouvel envoi du produit.

Rice Digital

Les fans de jeux japonais seront aux anges avec cette boutique anglaise. Rice Digital propose à la vente énormément de produits venant du Japon comme des figurines, des blu-rays d’animes, des tee-shirts, divers goodies, des peluches ou encore de nombreux jeux sur PS4, PlayStation Vita, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U et bien plus encore. Les prix sont souvent très corrects (même les frais de port) et notamment en ce qui concerne les précommandes.

Otaku Republic

Cette boutique est tout simplement le temple de l’otaku (personne qui consacre une certaine partie de son temps à une activité comme les mangas, animes, les idoles japonaises, ou encore les jeux vidéo) par excellence. Ici vous pourrez trouver à des prix abordables ce que vous voulez comme des figurines (neuf ou occasion), des mangas et des doujins mais également des goodies (tasse, poster ou encore housse de couette) en rapport aux franchises les plus connues dans le milieu des animes et des mangas et évidemment des jeux vidéo (exclusivement sur demande).

Les boutiques d’import de figurines et produits dérivés à connaître

Japan Deal World

Gérée par un passionné français entouré de fans de la culture-pop, cette boutique japonaise a connue une ascension fulgurante en quelques années. Spécialisée à l’origine dans les cartes Dragon Ball, elle se fait rapidement un nom dans la vente de figurines, mangas, magazines, artbooks, planches originales et même des produits dérivés limités et exclusifs. JD World s’adapte à ses clients en étant à l’écoute de leurs demandes pour proposer un catalogue de produits variés en provenance directe du sol nippon. Les prix sont abordables et la réception des colis n’est jamais source de problème avec FedEx.

Les sites proxy japonais à connaître

Zen Market

Vous le savez, la plupart des boutiques japonaises (en ligne) ne livrent pas à l’international et c’est souvent embêtant pour certains produits. Cependant, Zen Market a pensé à vous et propose directement d’acheter les produits sur divers sites (Amazon ou encore Rakuten) tout en s’occupant de vous les expédier ensuite. Le service est très simple : vous choisissez les produits de votre commande, le site Zen Market s’occupe de faire un devis avec le prix total et ensuite vous n’avez plus qu’à payer et choisir votre mode de livraison. Le service après-vente est très rapide sachant que certains employés parlent français ce qui peut être utile surtout si votre anglais n’est pas forcément correct et que vous avez du mal à exprimer ce que vous souhaitez commander notamment lors des enchères. En effet, Zen Market s’occupe aussi de miser a votre place sur les sites d’enchères japonais, de réceptionner le colis si vous avez gagné l’enchère et ensuite de vous l’envoyer.

Direct from Japan

Un service d’intermédiaire sur les sites d’enchères, de vente directe japonais ou recherche de produits sur demande. Avec lui, plus de problème pour commander un produit japonais si vous avez peur de ne rien comprendre ou de faire mal les choses durant la commande. Tous produits concernant le manga, l’animation, les jeux vidéo et la musique japonaise sont trouvables avec eux. Le service est très professionnel, vous avez des réponses rapides et surtout la livraison est de bonne qualité que cela soit en EMS ou par la méthode ordinaire.

Les astuces pour éviter les frais de douane

C’est une question qui revient très souvent quand les gens souhaitent faire de l’import à savoir comment faire pour éviter d’avoir des frais de douane avec une commande. S’il n’y a de solution miracle, il existe tout de même quelques astuces pour éviter d’avoir une mauvaise surprise lors de la livraison de votre colis. Vous devez principalement éviter de choisir une livraison par EMS. C’est assez cher comme méthode de livraison bien que cela soit rapide et bien protégé. Cependant, ce mode de livraison est celui qui augmente le plus la possibilité d’avoir des frais de douane… Autant choisir du Airmail ou du SAL, c’est moins cher et un peu plus lent, mais pas de risque de douane (et puis vous avez tout de même un suivi).

L’option “gift”, l’arme anti-douane en import ?

Plusieurs personnes pensent qu’en indiquant “gift” sur un colis (option de plus en plus présente sur de nombreux sites d’import japonais), il n’est pas taxé. Sachez que ce n’est absolument pas le cas car quand les douaniers veulent taxer, ils taxent et vous aurez donc un supplément à payer, ce qui est souvent dur à encaisser quand on réceptionne un colis avec une certaine joie. S’il y a surement eu énormément d’abus dans le passé, de nos jours les douaniers ne sont pas idiots : gift ou pas gift, cela ne change rien a ce niveau sachant que même des vrais colis que l’on considère comme “gift” sont désormais très souvent taxés. En conclusion, ne vous dites pas qu’en prenant l’option “gift”, vous n’aurez pas de taxe car c’est faux.