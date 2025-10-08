Osiris Reborn : ce que la série The Expanse n’a jamais offert à ses fans

Alors que la série The Expanse a conquis un large public grâce à son univers riche et complexe, Osiris Reborn promet d’apporter aux fans une expérience inédite, en proposant un élément inédit que la série télévisée n’avait pas réussi à offrir.

Tl;dr Nouveau RPG « The Expanse: Osiris Reborn » annoncé.

Jouez enfin un Belter, Martien ou Terrien.

Sortie sur Steam sans date précise, packs Fondateur disponibles.

Un nouvel horizon pour l’univers de The Expanse

Alors que la série télévisée The Expanse s’est arrêtée avant de conclure tous ses arcs narratifs, son héritage continue d’inspirer. Aujourd’hui, c’est dans le monde vidéoludique que l’œuvre poursuit sa route avec l’annonce de The Expanse: Osiris Reborn. Ce nouveau jeu d’action-RPG en vue à la troisième personne entend offrir aux fans ce que la fiction télévisée n’a jamais pu accomplir.

L’expérience Belter enfin accessible

Dans l’univers imaginé par James S.A. Corey, les Belters forment une population singulière, née et élevée dans la ceinture d’astéroïdes. Leur morphologie élancée et leur adaptation à une gravité faible sont autant de détails marquants dans les romans, mais rarement explorés à l’écran – hormis une scène marquante où Chrisjen Avasarala utilise la gravité terrestre comme outil de torture sur un Belter. Faute de moyens ou pour des raisons techniques, la série n’a pas pu rendre pleinement hommage à cette culture si particulière.

Avec Osiris Reborn, ces limitations disparaissent. Le jeu propose aux joueurs d’incarner un capitaine issu de trois origines : Terrien, Martien ou Belter. Cette liberté inédite promet non seulement une immersion renouvelée, mais aussi la possibilité de découvrir le quotidien et les enjeux propres à chaque peuple – une première pour l’adaptation vidéoludique de cet univers.

Aventure collective et choix moraux

Au cœur du gameplay, une dimension essentielle : l’esprit d’équipage et la gestion des relations entre membres. Deux compagnons épauleront le joueur lors des affrontements tandis que d’autres apporteront leur expertise à distance – piratage informatique, diversions… Les choix effectués sous pression influeront durablement sur ces liens et sur le déroulement du récit.

Parmi les nouveautés notables :

Exploration de lieux emblématiques tels que Ganymède, Cérès, Mars ou Luna.

Systèmes d’infiltration et d’utilisation du couvert pendant les combats.

Rencontres potentielles avec des figures emblématiques bien connues des fans.

Pour ceux désireux de s’investir dès maintenant dans cette aventure galactique, plusieurs éditions sont proposées via Steam : Standard Pack, Deluxe Pack, Miller’s Pack ou Collector’s Edition – chacune réservant son lot d’exclusivités pour les premiers soutiens. Même si aucune date de sortie officielle n’a filtré jusqu’ici, l’engouement autour de cette incursion inédite ne faiblit pas. Il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir arpenter soi-même les confins de cet univers fascinant.