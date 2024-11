La nouvelle saga de science-fiction des créateurs de The Expanse, Captive’s War, s’annonce grandiose

Les créateurs de The Expanse lancent une nouvelle série télévisée épique de science-fiction intitulée Captive's War.

Tl;dr The Expanse, série de science-fiction acclamée, s’achève.

Les créateurs préparent une nouvelle série basée sur une trilogie de livres.

La nouvelle série, The Captive’s War, sera diffusée sur Amazon Prime Video.

Après The Expanse, une nouvelle aventure interstellaire

Avec une fin mémorable, The Expanse s’est imposée comme l’une des plus grandes œuvres de science-fiction. Quand la série s’est terminée après six saisons, les fans ont été laissés dans l’attente d’une nouvelle aventure. Cette attente est sur le point de prendre fin. Selon Variety, l’équipe derrière The Expanse – le showrunner Naren Shankar, le réalisateur Brock Eisner et les auteurs originaux des romans Daniel Abraham et Ty Franck – se prépare pour une nouvelle série.

De nouveaux horizons avec The Captive’s War

Daniel Abraham et Ty Franck ont récemment publié le premier tome d’une nouvelle trilogie de livres, The Mercy Of The Gods. Cette trilogie donnera naissance à la première production de la nouvelle société formée par les créateurs de The Expanse, The Expanding Universe. La série, basée sur la nouvelle trilogie, portera le nom de The Captive’s War.

Un univers grandiose et des personnages captivants

L’histoire de The Captive’s War se déroule dans un futur lointain de civilisations et d’empires galactiques, inspirés du Livre de Daniel de la Bible. Suivant un groupe de prisonniers qui, après une catastrophe, se lèvent pour détruire la société de leurs conquérants de l’intérieur, la série promet une intrigue intense.

Une équipe créative confirmée

The Captive’s War s’annonce plus ambitieux que The Expanse, explorant un univers encore plus vaste. Néanmoins, avec une équipe créative expérimentée à sa tête, la série promet d’être une expérience fascinante pour les téléspectateurs. Comme l’a déclaré Naren Shankar : « Sur The Expanse, nous avons créé un univers riche et immersif peuplé de personnages fascinants et d’histoires intenses et émotionnelles — avec un budget qui n’était pas insensé. Nous apportons désormais cette expertise à de nouveaux univers et plateformes de narration. »

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour The Captive’s War, mais la nouvelle aventure de l’équipe à l’origine de The Expanse est une bonne nouvelle pour les fans de science-fiction. La série sera diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, offrant à l’équipe la liberté créative qui a rendu les dernières saisons de The Expanse si remarquables.