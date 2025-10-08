Pourquoi le spin-off centré sur Dwight dans The Office a été annulé ?

Un épisode pilote prometteur de The Office aurait pu lancer le spin-off de Dwight, mais la chaîne NBC a préféré passer son chemin.

Le spin-off culte… jamais diffusé

Qu’aurait donné une série centrée sur Dwight Schrute, le personnage excentrique de The Office ? À la neuvième saison, l’idée avait suffisamment séduit la chaîne américaine NBC pour qu’un épisode intitulé The Farm serve de tremplin à un éventuel spin-off. Mais malgré l’attente suscitée et un univers déjà culte, le projet fut rapidement abandonné.

Des ambitions contrariées et des choix stratégiques

La décision de ne pas donner suite à The Farm n’a pas été motivée uniquement par sa réception mitigée. Dans une interview, Rainn Wilson, interprète du fameux Dwight, confie que la nouvelle direction de NBC voulait miser sur des formats plus classiques : des comédies multicanales lumineuses, dans l’esprit de Friends. L’acteur s’est montré lucide sur la question : « Eux, ils voulaient du clinquant. The Farm, c’était trop atypique pour leur grille… Mais au final, ils sont peut-être passés à côté d’un sacré pactole. »

Pourtant, si on en croit certains proches du dossier – à commencer par Andy Greene, auteur du livre The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s – le projet semblait voué à l’échec dès le départ. Selon lui, « Pousser Dwight hors du bureau, c’est briser l’équilibre qui fait tout le sel de la série-mère. »

L’ombre d’une réussite impossible à égaler

Il est vrai que les spin-offs ne sont pas tous synonymes de succès. Certes, Parks and Recreation est né dans l’ombre de The Office, avant de s’en détacher brillamment. Mais tout indique que faire reposer un show entier sur les épaules du singulier Dwight aurait pu nuire à la magie initiale. Le public n’a guère été convaincu par l’épisode pilote réutilisé dans la saison 9 ; on murmure même qu’il a figuré parmi les moins appréciés.

L’héritage intact… et une nouvelle tentative ?

Aujourd’hui encore, le succès phénoménal de The Office, dopé par ses diffusions en streaming – rappelons que NBC a déboursé près de 500 millions de dollars pour rapatrier la série sur Peacock –, donne raison aux prudents. Ironie : si le réseau avait eu plus d’audace ou mieux compris son joyau dès le départ, il aurait peut-être surfé sur un nouveau filon.

Finalement, un autre spin-off baptisé The Paper voit désormais le jour et promet déjà une deuxième saison. De quoi laisser planer le doute : aurions-nous préféré un détour prolongé chez les Schrute ? Rien n’est moins sûr…