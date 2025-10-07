Le Superman de 2025 renforce une théorie inattendue sur un méchant de Peacemaker

Le prochain film Superman prévu pour 2025 alimente de nouvelles spéculations autour d’un antagoniste potentiel lié à la série Peacemaker, renforçant ainsi une théorie déjà populaire parmi les fans sur l’identité du futur adversaire du super-héros.

Tl;dr Nouveau lien possible entre Sasha Bordeaux et Lex Luthor.

Théorie : Luthor contrôle ARGUS via ses cybernétiques.

Finale de Peacemaker S2 décisive pour l’avenir du DCU.

Des alliances inattendues dans l’univers DCU

Lorsque la saison 2 de Peacemaker a vu le jour, peu auraient imaginé que l’arrivée de nouveaux antagonistes bouleverserait à ce point les équilibres du DC Universe. Parmi les figures intrigantes, Sasha Bordeaux – incarnée par Sol Rodriguez – s’est imposée comme un personnage énigmatique, agent d’élite au sein d’ARGUS, partenaire de confiance de Rick Flag Sr. et Langston Fleury. Pourtant, derrière cette façade professionnelle, une théorie retentissante fait désormais vibrer la communauté des fans.

Sasha Bordeaux, cyborg malgré elle ?

Dans le cinquième épisode intitulé « Back to the Suture », la révélation tombe : Sasha Bordeaux possède des améliorations cybernétiques impressionnantes. Ces capacités sont la conséquence directe d’un accident aussi tragique qu’inexpliqué qui aurait dévasté son corps. Les origines exactes de cette technologie demeurent inconnues à l’écran mais, sur les forums comme Reddit, certains avancent un lien direct avec Lex Luthor. Dans les comics, Bordeaux devient cyborg via un programme OMAC. Mais ici, la théorie suggère que le cerveau machiavélique de Luthor – interprété par Nicholas Hoult dans le récent reboot de Superman – serait responsable des implants.

Luthor tire-t-il les ficelles d’ARGUS ?

Cette supposition donne une autre lecture aux récentes interactions entre Lex Luthor et Rick Flag Sr., notamment depuis que Luthor a obtenu un transfert vers la prison de Van Kull, plus proche de Metropolis. Une idée circule : et si Bordeaux n’était qu’un pion placé par Luthor afin d’espionner ARGUS ? Voici ce que cela impliquerait concrètement :

Luthor surveille secrètement toutes les activités internes d’ARGUS.

Bordeaux pourrait ignorer totalement ce rôle involontaire.

Luthor manipule potentiellement l’agence depuis sa cellule.

On se souvient que dans la série animée ou même lors du crossover avec Rick Flag Sr., Luthor s’est illustré en expert des technologies cybernétiques – il n’a pas hésité à renforcer Angela Spica (l’Engineer) pour ses propres desseins.

Un final sous haute tension pour Peacemaker ?

Alors que le dernier épisode de cette saison approche à grands pas (« Full Nelson »), tous les regards sont braqués sur Lex Luthor et ses manigances potentielles. Si jamais il s’avère qu’il détient déjà une emprise sur ARGUS via Sasha Bordeaux, il pourrait bien bouleverser tout le rapport de force au sein du DCU. Sa connaissance des portails interdimensionnels détenus par ARGUS – supérieure même à ses propres essais ratés dans Superman – ajoute encore au suspense. Faut-il s’attendre à voir Luthor émerger comme nouveau directeur d’ARGUS ? Une chose est sûre : le prochain acte sera déterminant pour l’avenir du DCU… et ses super-vilains emblématiques.