Rainn Wilson affirme qur NBC a laissé filer une manne en refusant un spin-off de The Office

Rainn Wilson affirme que NBC a laissé passer une occasion en or en ne lançant pas de série dérivée de The Office. Selon l’acteur, la chaîne aurait pu générer des revenus considérables grâce à l’immense popularité de la sitcom.

Un spin-off manqué qui aurait pu tout changer

Alors que « The Office » continue de fédérer un public fidèle, il est étonnant de penser que la série phare a frôlé l’annulation après sa première saison. Le destin en a voulu autrement : non seulement la sitcom s’est imposée comme une référence incontournable, mais elle a connu une seconde jeunesse grâce à sa diffusion sur Netflix. Pourtant, selon l’acteur Rainn Wilson, qui incarnait l’inoubliable Dwight Schrute, la chaîne NBC aurait laissé filer une véritable mine d’or en renonçant à un projet de spin-off baptisé « The Farm ».

NBC et ses choix stratégiques discutés par Rainn Wilson

Invité du podcast « The Last Laugh », relayé par Variety, Wilson revient sans détour sur les coulisses de cette décision. À l’époque, NBC traverse un changement de direction : « NBC à ce moment-là avait un nouveau management qui voulait des programmes tape-à-l’œil façon ‘Friends’. Ils ne voulaient pas entendre parler de spin-offs d’‘Office’. » L’idée était pourtant mûrie ; le pilote inséré discrètement dans la neuvième saison n’aura pas suffi à convaincre la chaîne. Avec le recul, pour l’acteur, NBC serait passée à côté d’une opportunité financière majeure : « S’ils avaient lancé ‘The Farm’, ils auraient probablement ajouté un milliard à leur bilan. »

L’héritage compliqué des spin-offs et le succès inattendu sur Netflix

Il faut dire que le pari du spin-off n’est jamais sans risque. De nombreux exemples – notamment le semi-échec de « Joey », dérivé de « Friends » – illustrent les dangers d’une formule usée. Malgré tout, difficile d’imaginer que le charisme décalé de Dwight n’aurait pas séduit les fans. Et si certains doutent que la série sœur eût égalé son modèle, pour Wilson le verdict est clair : « Cela aurait été solide, drôle, on aurait fait des choses vraiment cool… NBC a raté quelque chose. »

La redécouverte massive de « The Office » sur Netflix prendra tout le monde au dépourvu : selon Wilson, « Cinq ans après la fin de la série, NBC s’est rendu compte qu’elle détenait une pépite grâce aux milliards de minutes visionnées sur Netflix. »

NBC capitalise enfin sur sa franchise culte

Désormais installée chez Peacock, la franchise trouve une nouvelle vie avec le lancement du spin-off « The Paper », récemment renouvelé pour une seconde saison. Quelques personnages font déjà le pont entre les deux univers – reste à savoir si d’autres visages emblématiques viendront compléter ce tableau dans le futur. Mais pour nombre de fans comme pour Wilson lui-même, « The Farm » restera ce rendez-vous manqué dont NBC aura longtemps sous-estimé la valeur… avant de réaliser tardivement que l’univers du papier n’avait rien perdu de sa superbe.