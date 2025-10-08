The Walking Dead met en vente ses objets cultes, et le plus cher va vous surprendre

Les objets les plus emblématiques de la série The Walking Dead seront prochainement proposés à la vente. Certains accessoires très célèbres, devenus cultes auprès des fans, atteignent des prix inattendus, révélant quelques surprises dans le classement des enchères.

Tl;dr Enchères sur plus de 1 000 objets de la série.

Armes iconiques et costumes principaux proposés.

Mises à prix allant de 2 500 à 10 000 dollars.

Un univers télévisuel devenu mythe

Depuis son lancement en 2010, la série The Walking Dead s’est hissée au rang de phénomène mondial, bouleversant les codes du genre horrifique à la télévision. Ce qui n’était au départ qu’un comic confidentiel s’est transformé, sous l’impulsion d’AMC Networks, en une vaste saga audiovisuelle aux multiples dérivés – citons notamment Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, ou encore The Walking Dead: Daryl Dixon. Durant plus d’une décennie, des millions de téléspectateurs ont suivi le destin tourmenté des survivants, prisonniers d’un monde post-apocalyptique dominé par la terreur des morts-vivants.

Des artefacts uniques mis aux enchères

Aujourd’hui, ce pan de la culture populaire franchit une nouvelle étape. Pour la première fois, les fans se voient offrir l’opportunité rare d’acquérir un morceau authentique du mythe. En partenariat avec Heritage Auctions, AMC Networks organise le très attendu The Walking Dead Universe Auction. Plus de 1 000 lots issus des onze saisons et des différents spinoffs seront proposés : on y retrouve autant des accessoires cultes que des costumes portés à l’écran par les personnages principaux.

Parmi les objets phares en lice :

Le revolver Magnum .357 ayant appartenu à Rick Grimes (Andrew Lincoln) ;

L’arbalète originale de Daryl Dixon (Norman Reedus) ;

La fameuse batte « Lucille » de Negan (Jeffrey Dean Morgan) ;

Le katana meurtrier de Michonne (Danai Gurira) ;

sans oublier plusieurs ensembles vestimentaires complets et même certains véhicules emblématiques, comme le camping-car de Dale Horvath ou la moto personnalisée de Daryl.

Mises à prix élitistes… mais pas seulement !

Que l’on souhaite miser sur une pièce maîtresse ou un simple accessoire, l’éventail est large. Les fans fortunés devront tout de même débourser un minimum de 10 000 dollars pour décrocher les artefacts majeurs : armes signature ou tenues complètes figurent dans cette tranche supérieure. Quelques objets incontournables – tel le chapeau Stetson du shérif transmis entre Rick, Carl et Judith – sont accessibles dès 5 000 dollars. Les portes d’hôpital du pilote, gravées du célèbre avertissement « DON’T OPEN / DEAD INSIDE », démarrent quant à elles à 2 500 dollars.

Cependant, il existe également toute une sélection d’éléments plus abordables : costumes secondaires, prothèses originales ou petits accessoires, permettant ainsi au plus grand nombre de posséder une part tangible de l’univers The Walking Dead.

L’événement se déroulera du 30 octobre au 1ᵉʳ novembre sur la plateforme d’Heritage Auctions, avec des enchères déjà ouvertes. Reste désormais à savoir quels objets feront chavirer le cœur – et le portefeuille – des inconditionnels. Alors, quelle relique choisiriez-vous pour prolonger chez vous l’esprit apocalyptique ?