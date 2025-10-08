Streaming : stop aux pubs trop bruyantes

La Californie vient d’adopter une nouvelle législation visant à interdire certaines pratiques jugées irritantes par les utilisateurs de services de streaming, marquant ainsi un tournant dans la régulation des plateformes numériques au bénéfice des consommateurs.

Tl;dr En Californie, les publicités trop bruyantes sur les plateformes de streaming créent souvent une expérience frustrante pour les utilisateurs.

À partir du 1er juillet 2026, la loi SB576 interdira aux services de streaming d’imposer des spots plus forts que le programme regardé.

Malgré l’opposition de l’industrie, cette mesure est saluée par le public et constitue une victoire symbolique pour le gouverneur Gavin Newsom.

Un nouveau cap pour le streaming en Californie

En Californie, chaque abonné à une plateforme de streaming financée par la publicité connaît ce désagrément : un moment de tranquillité brutalement interrompu par des publicités assourdissantes. L’irruption soudaine de ces spots à fort volume transforme parfois un simple visionnage en source d’agacement. Entre animaux terrifiés et enfants réveillés en sursaut, l’expérience télévisuelle perd bien souvent sa magie.

Loi SB576 : la fin des publicités tonitruantes

Or, à compter du 1er juillet 2026, cette pratique deviendra tout simplement illégale dans l’État de Californie. La nouvelle réglementation, incarnée par la loi SB576, vise précisément à interdire aux services de streaming d’imposer à leurs utilisateurs des interruptions publicitaires plus bruyantes que le programme en cours. Une décision saluée sans réserve par une grande partie du public local.

L’opposition des acteurs industriels et la question fédérale

Pourtant, cette avancée ne fait pas l’unanimité. La Motion Picture Association (MPA) – qui représente studios et plateformes – a vivement contesté la mesure. Son argument ? Les entreprises « s’efforcent déjà volontairement d’ajuster le niveau sonore des annonces insérées côté serveur afin qu’il corresponde mieux au reste du contenu ». Selon l’analyse du Sénat californien, cette adaptation serait pourtant loin d’être généralisée : plus de dix ans après l’entrée en vigueur des règles CALM pour la télévision traditionnelle, les plateformes n’ont pas suivi le mouvement. La législation était donc attendue par nombre d’utilisateurs.

À noter cependant : si ce texte suscite peu de polémiques dans l’opinion publique, il ne s’applique qu’à la seule Californie – aucun cadre fédéral ne venant protéger l’ensemble des Américains contre ce phénomène. À ce propos, nombreux sont ceux qui pointent l’inaction de la FCC, dont les décisions favorables au consommateur se font rares ces dernières années.

Une victoire symbolique pour Gavin Newsom

Au moment de signer le texte, le gouverneur Gavin Newsom n’a pas manqué de souligner son caractère consensuel : « Nous avons entendu les Californiens haut et fort : ils ne veulent pas que les publicités soient plus bruyantes que leurs programmes favoris ». Si certains y voient un détail technique, beaucoup considèrent cette initiative comme l’une des plus populaires depuis son arrivée à la tête de l’État. Désormais, chacun pourra regarder sa série préférée – ou même The Pitt – sans craindre pour ses enceintes… ni pour ses nerfs.