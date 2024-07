OpenAI lance un mode vocal avancé, qui ne ressemblera pas à la voix de Scarlett Johansson

Quelques utilisateurs payants de ChatGPT bénéficient de la version alpha dès aujourd'hui.

OpenAI, pionnier de l’intelligence artificielle, a commencé à déployer une version améliorée de sa fonctionnalité mode vocal. Dès le départ, elle était disponible à un nombre restreint d’utilisateurs ChatGPT payants, qui auront l’opportunité d’échanger directement avec le chatbot. À terme, tous les membres de ChatGPT Plus devraient avoir accès à cet ensemble d’outils élargi d’ici à l’automne de cette année.

Dans une annonce sur X, l’entreprise a indiqué que cette version avancée de son mode vocal offre des conversations plus naturelles, en temps réel. Elle « permet d’interrompre à tout moment et détecte et répond à vos émotions ».

We’re starting to roll out advanced Voice Mode to a small group of ChatGPT Plus users. Advanced Voice Mode offers more natural, real-time conversations, allows you to interrupt anytime, and senses and responds to your emotions. pic.twitter.com/64O94EhhXK

— OpenAI (@OpenAI) July 30, 2024