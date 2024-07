L'app gratuite ChatGPT pour macOS est vraiment réussie ! À essayer d'urgence si vous avez un Mac compatible.

Lorsque OpenAI avait lancé son app ChatGPT pour Mac, cette dernière était réservée aux abonnés ChatGPT Plus. À moins de payer les 20 $ par mois demandés, vous deviez vous contenter de l’app web ou de l’app mobile sur votre smartphone. Depuis quelque temps, l’app Mac est gratuite pour tout le monde. Et très honnêtement, vous devriez l’essayer.

Au premier abord, l’app Mac d’OpenAI offre l’expérience classique de ChatGPT. Lorsque vous vous connectez, vous retrouvez toutes vos conversations enregistrées dans la barre latérale, comme dans les apps web et mobile. Vous pouvez saisir vos prompts dans la zone dédiée, utiliser le bouton microphone pour poser des questions en vocal et cliquer sur l’icône casque pour passer en mode Voix. Vous pouvez aussi utiliser des fonctionnalités comme les Conversations Temporaires (des conversations qui n’apparaissent pas dans votre historique), changer de modèle GPT, générer des images avec DALL-E et accéder aux GPT.

Une meilleure expérience que l’app web

Il y a cependant certaines fonctionnalités spécifiques au Mac qui rendent cette app plus sympathique que l’option web. Tout d’abord, outre l’envoi de fichiers et photos à ChatGPT, vous pouvez prendre une capture d’écran de n’importe quelle fenêtre sur votre Mac directement depuis l’app. Si vous cliquez sur l’icône en forme de trombone et sélectionnez Faire une capture d’écran, vous pouvez sélectionner une fenêtre active dans la liste pour la partager directement avec ChatGPT. (La première fois que vous utilisez cette option, il faut donner la permission à l’app ChatGPT d’enregistrer l’écran.)

Vous pouvez aussi prendre une capture d’écran de la fenêtre manuellement, puis la partager à ChatGPT en tant qu’image, mais la première méthode vous évite une étape et rend l’expérience plus fluide et intégrée à macOS.

Peut-être plus pratique encore, le « launcher » ChatGPT. C’est essentiellement une recherche Spotlight, mais pour ChatGPT. Avec un raccourci clavier, vous pouvez afficher la zone de saisie de ChatGPT par-dessus n’importe quelle fenêtre sur macOS pour démarrer une conversation avec le bot. Vous serez ensuite emmenée dans l’app pour poursuivre votre conversation. Cela vous évite de changer d’app pour démarrer une conversation ; si vous voyez quelque chose sur votre Mac et que vous souhaitez en savoir davantage, appuyez simplement sur Option + Espace, saisissez votre requête et c’est parti.

Ce launcher intègre lui aussi l’icône trombone de l’app, ce qui signifie que vous pouvez envoyer des fichiers et prendre des captures d’écran directement depuis le raccourci. Si vous utilisez très fréquemment ChatGPT, ce launcher est une fonctionnalité très bienvenue.

Malheureusement, OpenAI ne propose cette app ChatGPT que pour les Mac disposant d’une puce M – autrement dit, une machine avec puce Apple Silicon. Si vous avez un Mac Intel, vous devrez vous contenter de la web app pour utiliser ChatGPT sur votre ordinateur.

Si vous avez un Mac avec une puce M1 ou plus récente, vous pouvez télécharger l’app depuis le site d’OpenAI.