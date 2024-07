OpenAI dévoile SearchGPT, un moteur de recherche propulsé par l’IA

Pour l'instant, le service est un prototype temporaire réservé à 10 000 testeurs.

Dans une tentative audacieuse de défier la domination de Google sur le marché de la recherche en ligne, la société d’IA renommée OpenAI a annoncé jeudi dernier le lancement d’un nouveau prototype de moteur de recherche, baptisé SearchGPT.

Cette initiative marque l’entrée d’OpenAI sur le marché des moteurs de recherche animés par l’IA, dominé depuis des décennies par Google. Récemment, Google a lui-même commencé à intégrer des capacités d’IA à sa plateforme. Parallèlement, des startups soutenues par des poids lourds comme Jeff Bezos ont également jeté leur dévolu sur ce marché. Ainsi, Perplexity, une jeune pousse financée par le fondateur d’Amazon, se commercialise comme un « moteur de réponses » utilisant l’IA pour résumer les informations disponibles sur Internet.

In ChatGPT's recent search engine announcement, they ask for "music festivals in Boone North Carolina in august"

There are five results in the example image in the ChatGPT blog post :

1: Festival in Boone … that ends July 27 … ChatGPT's dates are when the box office is… pic.twitter.com/OBwNgNcLto

— kif (@kifleswing) July 25, 2024