Le nouveau modèle GPT-4o mini d’OpenAI promet une expérience de chat améliorée

Le développement d'applications alimentées par l'IA sera également nettement moins onéreux pour les développeurs.

GPT-4o mini : L’IA accessible et puissante signée OpenAI

L’entreprise de pointe de l’intelligence artificielle, OpenAI, a annoncé jeudi la sortie de GPT-4o mini, une version plus compacte et économique de son modèle prééminent de langage. Cette innovation technologique offre aux développeurs une opportunité de créer des applications et services alimentés par l’IA, pour un coût inférieur de 60 % par rapport à GPT-3.5 Turbo, le modèle précédemment le plus restreint d’OpenAI.

Une amélioration significative de l’expérience utilisateur

Cette avancée est une grande nouvelle pour les utilisateurs de ChatGPT, où GPT-4o mini va remplacer sans frais supplémentaires GPT-3.5 Turbo à partir d’aujourd’hui. « L’expérience de base de ChatGPT sera considérablement améliorée. »

Une performance marquée selon les standards du domaine

OpenAI a affirmé que GPT-4o mini a réalisé un score de 82% sur le test industriel appelé MMLU (Measuring Massive Multitask Language Understanding). Ce test comprend 16 000 questions à choix multiples sur 57 sujets universitaires. Bien que ce score soit plus bas que celui de GPT-4o (88,7 %), il excède largement celui de GPT-3.5 Turbo (70 %).

Cependant, les experts en IA conseillent de ne pas se fier uniquement à ces types de benchmarks pour évaluer l’IA, tout en reconnaissant qu’ils demeurent actuellement le seul moyen de juger la performance de tels systèmes.

Un meilleur contrôle de la performance et une plus grande polyvalence

Les versions simplifiées des modèles phares offrent plus de flexibilité pour développer des applications alimentées par l’IA. Google a également emboîté le pas en annonçant Gemini 1.5 Flash, un modèle léger, optimisé pour la vitesse et l’efficacité.

GPT-4o mini est actuellement capable de traiter du texte et des images, avec une perspective d’évolution vers d’autres types de contenu comme l’audio et la vidéo. Bien que GPT-3.5 Turbo soit retiré de ChatGPT, les développeurs pourront toujours l’accéder via l’API d’OpenAI pour créer des applications et des services, jusqu’à ce que ce modèle soit également retiré.