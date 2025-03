OpenAI et Google voudraient entraîner leurs IA sur des contenus protégés par droit d’auteur

OpenAI et Google sollicitent une exemption gouvernementale pour pouvoir entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle sur des matériaux protégés par le droit d'auteur, dans une démarche qui pourrait transformer les règles du jeu de l'innovation technologique.

Tl;dr OpenAI demande une exemption pour former ses modèles sur des matériaux protégés par le droit d’auteur.

La société suggère que le gouvernement américain adopte largement les outils d’IA.

Google partage le même point de vue sur l’utilisation de matériaux protégés par le droit d’auteur pour la formation de l’IA.

OpenAI plaide pour une exemption du droit d’auteur

OpenAI, la célèbre entreprise d’intelligence artificielle, a récemment fait appel à l’administration Trump pour obtenir une exemption permettant aux entreprises d’IA de former leurs modèles sur des matériaux protégés par le droit d’auteur. The Verge a repéré cette demande dans un article de blog rédigé en réponse au Plan d’Action AI de la présidence.

Le but : renforcer la position de l’Amérique en tant que puissance de l’IA

Annoncé fin février, ce plan vise à recueillir les contributions du secteur privé, dans l’espoir d’élaborer une politique qui renforce la position de l’Amérique en tant que « superpuissance de l’IA » et favorise l’innovation dans le secteur. OpenAI souligne « l’importance d’un système de propriété intellectuelle robuste et équilibré pour maintenir notre leadership en matière d’innovation » .

Un équilibre entre les droits des créateurs de contenu et le leadership en IA

Dans sa proposition, OpenAI plaide pour une stratégie de droit d’auteur qui protège à la fois les droits et les intérêts des créateurs de contenu et le leadership de l’Amérique en matière d’IA. Le gouvernement fédéral, selon l’entreprise, peut à la fois garantir la liberté d’apprendre des IA pour les Américains et éviter de céder la main à la Chine en préservant la capacité des modèles d’IA américains à apprendre à partir de matériaux protégés par le droit d’auteur.

Google partage la même vision

Cette semaine, Google a également publié sa propre liste de recommandations pour le Plan d’Action IA du président. Tout comme OpenAI, le géant de la recherche estime qu’il devrait être autorisé à former des modèles d’IA sur des matériaux protégés par le droit d’auteur. Google souligne que des « règles de droit d’auteur équilibrées, telles que l’usage équitable et les exceptions pour l’extraction de texte et de données, ont été essentielles pour permettre aux systèmes d’IA d’apprendre à partir de connaissances antérieures et de données publiquement disponibles ».