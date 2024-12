One Piece sur Crunchyroll : l’accès gratuit aux épisodes va être limité

La majorité des épisodes de la série animée One Piece sur la plateforme de streaming Crunchyroll ne seront bientôt accessibles que derrière un mur payant.

Un changement sur Crunchyroll

Le temps où les fans d’anime pouvaient profiter librement de la série One Piece sur Crunchyroll est révolu. Trois ans après avoir acquis la plateforme pour plus d’un milliard de dollars, Sony a décidé de limiter l’accès gratuit à l’une de ses séries les plus populaires, au grand dam de nombreux aficionados.

Un déploiement progressif pour les épisodes payants

La firme a annoncé qu’à partir d’une date prochaine, seuls les abonnés pourront visionner les épisodes au-delà du 206ᵉ. Les utilisateurs gratuits, eux, seront progressivement exclus de la majorité de l’anime, en production depuis 1999. Les arcs narratifs de Water 7 à Fishman Island seront les premiers à passer derrière le mur payant le 23 décembre. Suivront Punk Hazard à Whole Cake Island le 20 janvier, puis Reverie et Wano Kuni à Egghead Island le 17 février.

Des alternatives limitées pour les fans d’One Piece

Jusqu’à la mise en place de cette nouvelle politique de contenu, les utilisateurs gratuits peuvent toujours visionner l’intégralité de la série avec publicités. Des extraits de One Piece sont également disponibles sur Hulu et Netflix, ce dernier hébergeant également la version live-action. Cependant, la bibliothèque de Hulu ne couvre que jusqu’à l’épisode 384, tandis que celle de Netflix s’arrête au 238ᵉ. À noter que la série compte actuellement plus de 1 100 épisodes.

Sony étend son empire dans le monde de l’anime

Parallèlement à ces changements, Sony serait en pourparlers pour acquérir l’éditeur japonais Kadokawa, connu pour des jeux comme Elden Ring, Dark Souls et Bloodborne, ainsi que des animes tels que Overlord et The Rising of the Shield Hero. Si cette acquisition se concrétise, il se pourrait que de plus en plus d’anime en Occident passe par Sony, nécessitant l’équivalent numérique des Straw Hat Pirates pour y accéder.