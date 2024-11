One Piece Saison 2 : une erreur vieille de 17 ans corrigée pour améliorer la Saga Arabasta

One Piece Saison 2 corrige une erreur de franchise vieille de 17 ans pour améliorer considérablement la saga Arabasta.

Tl;dr One Piece saison 2 n’inclura pas l’arc Arabasta.

La saison 3 pourrait potentiellement couvrir cet arc.

La série offre une nouvelle approche pour découvrir One Piece.

Une nouvelle approche pour la série One Piece

La série animée One Piece a toujours su captiver son public avec ses arcs narratifs palpitants. Cependant, pour la deuxième saison de l’adaptation du show sur Netflix, les choses sont faites différemment. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, l’arc Arabasta ne sera pas couvert dans cette saison. C’est une surprise car le film d’animation Episode of Arabasta: The Desert Princess and the Pirates avait réussi à résumer cet arc en 90 minutes. Au lieu de cela, la saison 2 inclura seulement les arcs de Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden et Drum Island.

Arabasta, un enjeu pour la saison 3 ?

La bataille pour Arabasta est donc reportée à une éventuelle saison 3. Bien que la troisième saison ne soit pas encore confirmée, le succès retentissant de la série laisse présager une suite. En effet, la série live-action de Netflix a même été le programme TV le plus regardé sur la plateforme au second semestre 2023. Ainsi, le choix de reporter l’arc Arabasta à la saison 3 semble judicieux.

Une série qui prend son temps

La décision de ne pas inclure Arabasta dans la saison 2 permet à la série live-action de prendre son temps et de privilégier le déroulement naturel de l’histoire plutôt que de se précipiter pour adapter un arc par saison. Cela implique que la série avancera plus lentement que prévu, mais cela permettra également une adaptation plus fidèle au manga.

Une nouvelle porte d’entrée dans l’univers de One Piece

La série One Piece de Netflix offre une nouvelle alternative pour découvrir l’univers de la série sans avoir à regarder les 61 premiers épisodes de l’anime. La saison 1 a apporté quelques modifications significatives par rapport au matériau d’origine, et il reste à voir quels changements et déviations seront effectués dans la saison 2.