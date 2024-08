« One Btn Bosses » maximise le gameplay à un seul bouton !

L'équipe à l'origine de "Among Us" a contribué à donner vie à ce jeu indépendant.

TL;DR One Btn Bosses est un jeu où vous combattez des bosses avec un bouton.

Le jeu offre une variété d’armes et de capacités à débloquer.

Il est soutenu par Outersloth, le développeur d’Among Us.

One Btn Bosses : Un bullet-hell ludique et minimaliste

L’innovation et la créativité sont au cœur du nouveau jeu One Btn Bosses, qui vous plonge dans un univers où la simple épreuve d’un bouton guide vos batailles contre une série de bosses. Issu de la vision ludique du studio Midnight Munchies, ce jeu a été soutenu par Outersloth, projet parallèle de l’équipe du populaire jeu Among Us.

Un gameplay simple et captivant

Dans One Btn Bosses, vous incarnez un petit vaisseau qui se déplace le long de circuits, se battant contre une série de personnages puissants. Un bouton unique vous permet de mener vos batailles, ajoutant un « pli » intéressant à l’approche stratégique du jeu : sécurité ou risque ?

Au fur et à mesure de votre progression, un éventail d’armes, de capacités de mouvement et de palettes de couleurs se débloqueront pour vous. À chaque tour, vous avez la possibilité de personnaliser votre équipement. L’exploration pour trouver le meilleur combo pour vous est encouragée.

La beauté minimaliste du Bullet-hell

Le visuel astucieux du jeu nous renvoie aux classiques comme Asteroids. Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce Bullet-hell ne fait pas simplement preuve d’un humour mordant, il est également riche en surprises. Malgré sa complexité, le jeu ne semble jamais déséquilibré, les attaques ennemies étant claires et évidentes. Pourtant, ce jeu à une faculté évidente à faire accepter leurs erreurs aux joueurs.

L’expérience de jeu enrichie

En plus de la campagne, One Btn Bosses offre un mode roguelite distinct, nommé « Rifts & Developments ». Ce dernier rend aléatoire les attaques ennemies et les plateformes, ajoutant une touche supplémentaire de défi à la partie. Il vous plonge dans une expérience privée de vies supplémentaires à moins que vous ne choisissiez une mise à niveau qui le permet.

Le soutien d’Outersloth semble solidifier l’esprit innovant de ce jeu, qui a pour vocation d' »aider à ce que des jeux amusants, originaux et intelligents soient créés ». Enfin, pour les plus impatients, One Btn Bosses est déjà disponible sur Steam. Vous êtes prêt à accepter le défi ?