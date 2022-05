NVIDIA GeForce Now permet de jouer comme sur un PC sur les Mac avec puce Apple Silicon

Avec NVIDIA GeForce Now sur Mac M1, l'expérience est très similaire à celle de Windows. Les utilisateurs Mac se lanceront-ils tenter ?

Les Apple Mac avec puce Apple Silicon M1 sont de formidables machines par bien des aspects, et les chiffres sont là pour le montrer, mais en ce qui concerne le jeu vidéo, elles sont loin de leurs homologues sous Windows. Depuis toujours, les PC de jeux sous Windows sont des plates-formes bien supérieures pour ce faire, pour le plus grand malheur des amateurs de l’écosystème Apple. Mais le cloud gaming vient tout changer.

Avec NVIDIA GeForce Now sur Mac M1, l’expérience est très similaire à celle de Windows

La disponibilité de NVIDIA GeForce Now 2.0.40 sur les Mac avec puce Apple Silicon va certainement changer considérablement la donne puisqu’elle permet d’exécuter des jeux PC directement sur un serveur de NVIDIA pour renvoyer le signal, audio et vidéo, au Mac, offrant ainsi la possibilité de jouer sur n’importe quelle machine ou presque, tant que le débit de la connexion le permet, bien évidemment.

Ceci est particulièrement intéressant puisque vous avez accès à une carte graphique équivalente à la GeForce RTX 3080 avec l’option correspondante dans l’abonnement. C’est plus de puissance de jeu que ce que la puce M1 peut fournir, mais le cloud gaming exige une bonne connexion. Fort heureusement, NVIDIA propose un outil de test pour GeForce Now qui permet justement de savoir si votre débit est suffisant ou non.

Les utilisateurs Mac se lanceront-ils tenter ?

Au-delà de la puissance intrinsèque du GPU, la plate-forme en elle-même est très importante. Les développeurs de jeux ne prennent pas la peine de développer pour macOS et l’API Metal. À la place, ils préfèrent Windows, OpenGL, Vulkan et DirectX, cela permettant aussi d’assurer la compatibilité avec les consoles PlayStation et Xbox.

GeForce Now est une solution très intéressante et tout à fait réussie si vous avez une bonne connexion à Internet et l’on se retrouve avec une expérience de jeu très similaire à celle d’un PC. Ce n’est pas un remplacement total, mais c’est très proche.

Par ailleurs, avec un tarif de 9,99 € par mois – 19,99 € par mois pour l’option RTX 3080 -, c’est bien moins onéreux que l’achat d’un PC pour le jeu vidéo. Tout particulièrement si vous ne jouez pas régulièrement. Combien d’utilisateurs Mac se laisseront tenter ? L’avenir nous le dira. Toujours est-il qu’il s’agit là d’une très bonne option.