NVIDIA envisagerait de ressusciter sa GTX 1650

La situation est assez critique en ce qui concerne le marché des cartes graphiques. L'offre est actuellement très limitée alors que la demande explose...

Le marché des cartes graphiques est actuellement dans une position très délicate. Les fabricants ont des difficultés à produire leurs cartes et la demande n’a jamais été aussi forte, notamment à cause du minage de crypto-monnaies. Ce qui pousse NVIDIA a prendre certaines décisions assez étonnantes. Le fondeur américain envisagerait aujourd’hui de ressusciter sa carte GTX 1650.

NVIDIA voudrait ressusciter sa GTX 1650

À l’heure actuelle, les GPU sont probablement les composants les plus demandés, principalement par les mineurs de crypto-monnaies qui achètent à tout va les modèles récents les plus haut de gamme pour miner toujours davantage et de manière plus efficace ces monnaies virtuelles. Résultat de l’opération, les utilisateurs “normaux”, les joueurs, ont beaucoup de mal à mettre la main sur une carte graphique. NVIDIA pourrait avoir une solution.

Alternative supplémentaire aux joueurs qui peinent à trouver une carte graphique

Si l’on en croit un rapport en provenance de Chine, de Channel Gate plus précisément, il se murmure que le fondeur américain envisagerait actuellement de ressusciter une ancienne – mais très réussie – référence. La GTX 1650 pour être précis. Le rapport affirme que NVIDIA aurait commencé à se préparer à une telle production de ce GPU, ce qui permettrait d’offrir une alternative aux joueurs qui ont besoin d’une carte pour jouer sans pour autant avoir besoin des toutes dernières technologies en date.

Si ce genre d’opération vous semble familier, c’est justement parce que NVIDIA a déjà procédé de manière similaire par le passé. Il y a quelques mois, l’entreprise décidait de ressusciter sa GTX 1050 Ti, laquelle avait cessé d’être vendue il y a deux ans. Dans le même temps, le fondeur cherche à produire davantage de RTX 2060 pour celles et ceux qui voudraient un modèle basé sur l’architecture Ampere.

Outre le fait de ramener à la vie d’anciens modèles, NVIDIA prend aussi des mesures pour s’assurer que ses nouveaux GPU ne sont pas utilisés outre mesure par les mineurs de crypto-monnaies. Cela passe notamment par limiter certaines fonctionnalités des cartes pour les rendre moins intéressantes, et moins rentables donc, à leurs yeux.