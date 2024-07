Nouvelles images de « Deadpool & Wolverine » : un regard approfondi sur la variante de Deadpool

Des images inédites de "Deadpool & Wolverine" montrent une variante de Deadpool.

Nous avons eu un aperçu d’une des variantes de Deadpool qui apparaîtra dans Deadpool & Wolverine, le seul film de l’univers cinématographique Marvel prévu pour cette année. Ryan Reynolds a été confirmé pour interpréter au moins une autre version de Deadpool dans le film MCU, mais la distribution de Deadpool & Wolverine comprendra d’autres acteurs jouant des versions du « Merc With a Mouth ».

Avant la sortie de la première bande-annonce de Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman avait laissé entendre qu’il jouerait un double rôle dans le film MCU, ce qui pourrait signifier qu’il interprétera plusieurs versions de Wolverine. Les bandes-annonces de Deadpool & Wolverine ont également teasé l’arrivée de la variante « Patch » de Logan, vêtu d’un smoking blanc et d’un bandeau sur l’œil.

New footage of Deadpool, Wolverine and Dogpool in #DeadpoolAndWolverine pic.twitter.com/CKJfESnpFE

— Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 8, 2024