Nouvelle version de l’app Steam pour mobile, avec QR Code pour la connexion

Vous pouvez enfin dire adieu à votre vieille et bancale application mobile Steam. Valve vient de déployer une nouvelle version repensée de son app pour iOS et Android, une version qui était en test depuis le mois d’août. Lorsqu’il cherchait des bêta testeurs pour l’app, le développeur expliquait avoir reconstruit cette dernière “sur un nouveau framework et modernisé le design”. De nouvelles fonctionnalités font aussi leur apparition, dont la possibilité de se connecter via un QR Code.

Valve déploie la nouvelle version de son app mobile Steam

Cette nouvelle méthode de connexion vous permet d’accéder à votre compte Steam sans devoir saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Elle utilise les jetons d’authentification double facteur stockés sur votre smartphone pour vérifier votre identité. Si vous utilisez la méthode de connexion par QR Code de Steam, l’app vous montrera une page de confirmation avec les détails, ainsi qu’une carte avec la localisation approximative de l’appareil sur lequel vous vous connectez, une fois que vous avez scanné le code avec votre téléphone. Ainsi, vous pourrez être sûr(e) que vous approuvez la bonne tentative de connexion.

Si vous préférez utiliser votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, l’app vous demandera toujours si vous acceptez ou refusez cette tentative de connexion. Et si vous voulez vraiment être certain qu’il n’y a aucun appareil lié à votre compte qui ne devrait l’être, vous pouvez désormais voir la liste et révoquer d’éventuels accès en cas de besoin dans la page des Appareils autorisés.

La nouvelle app mobile Steam affiche aussi désormais tous vos jeux dans la bibliothèque. Lorsque vous cliquez sur l’image d’un jeu dans la liste, vous trouverez une option pour télécharger le jeu à distance sur votre PC et une autre pour le désinstaller. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités notables, on citera une expérience de navigation dans le store améliorée pour les écrans mobiles et des notifications Steam personnalisables pour les ventes, les requêtes d’amis et autres catégories.

Selon l’annonce officielle, Valve travaille aussi à proposer la connexion via QR Code sur son Steam Deck et les Appareils autorisés devraient bientôt faire leur apparition sur le Client Steam et la version navigateur.