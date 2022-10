PlayStation Network sur PC : Steam ouvre ses portes pour une liaison de compte

Sony Interactive Entertainment annonce que les comptes PlayStation Network et Steam peuvent désormais être associés.

Si le PlayStation Network ne dispose toujours pas de son propre launcher sur PC, Sony Interactive Entertainment permet aux possesseurs d’un compte PlayStation Network de le lier avec la plateforme Steam de Valve. Si pour le moment, il est seulement possible de débloquer en avance une tenue, un gadget et deux points de compétences pour Spider-Man Remastered, il n’est pas improbable que les trophées PlayStation puissent être compatibles sur PC sur le long terme.

Link your Steam and PlayStation Network accounts today to get early unlocks and Skill Points in #SpiderManPC! 🕷️ Early Unlock: Resilient Suit

💨 Early Unlock: Concussive Blast

⬆️ 2 Skill Points Read more: https://t.co/NRXOFlWqRo pic.twitter.com/oaMOgLxDxm — Insomniac Games (@insomniacgames) October 6, 2022

Une page officielle destinée aux joueurs PC explique :

Associez votre compte Steam à PlayStation Network pour débloquer du contenu pour Spider-Man Remastered et d’autres jeux PlayStation Studios. Vous recevrez également toutes les dernières infos, offres et mises à jour des jeux PlayStation Studios sur PC ou consoles PlayStation. Inscrivez-vous en créant un compte PlayStation Network ou en vous connectant à l’aide de votre compte et votre mot de passe Sony. Pour les nouveaux comptes, vous pouvez choisir d’autoriser les e-mails et les messages sur console lorsque vous créez votre compte. Pour les comptes existants, vous pouvez choisir d’autoriser les messages via l’onglet “Notifications” dans les paramètres de votre compte.

Bientôt une plateforme réunissant PlayStation Network et PlayStation Store sur PC ?

En amenant ses licences sur PC, Sony Interactive Entertainment attire de nouveaux joueurs et relance les ventes de certains succès de la PS5 et de la PS4 comme Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man Remastered, Spider-Man : Miles Morales, Uncharted : Legacy of Thieves Collection et Sackboy : A Big Adventure. Mais pour l’heure, le filiale jeux vidéo du géant japonais ne dispose pas de vitrine sur laquelle vendre directement ses jeux PC.

Après le rachat de Nixxes Software, Sony Interactive Entertainment pourrait accélérer en récupérant des partenaires comme Jetpack Interactive et Iron Galaxy Studios afin d’améliorer le rendu de ses productions et de ses portages, mais également mettre la main sur le groupe polonais CD Projekt qui est propriétaire de GOG, l’un des principaux concurrents de Steam, mais également de l’Epic Games Store.