Nouvelle inattendue concernant la suite très attendue de ce film d’action avec David Harbour

La suite très attendue du film d’action porté par David Harbour vient de connaître un nouveau développement inattendu, relançant l’intérêt autour du projet et suscitant la curiosité des fans quant à la direction que prendra cette franchise populaire.

Tl;dr Tournage de Violent Night 2 débute fin août 2025.

débute fin août 2025. Sortie prévue pour Noël 2026 au cinéma.

L’intrigue élargit l’univers et s’inspire du western.

Un retour attendu du Père Noël le plus déjanté du cinéma

Les amateurs d’action débridée et d’esprit de Noël atypique peuvent souffler : après une longue période d’incertitude, Universal Pictures a fixé au 4 décembre 2026 la sortie en salles de Violent Night 2. Ce projet, mené par le réalisateur Tommy Wirkola, fait suite à un premier opus qui avait surpris tout le monde en mélangeant allègrement féerie hivernale et séquences classées R. Avec un accueil enthousiaste en salles – plus de 76 millions de dollars récoltés pour un budget de seulement 20 millions –, la perspective d’une suite paraissait inévitable. Pourtant, le chemin aura été semé d’embûches.

Du script à la caméra : un parcours semé d’obstacles

Initialement, l’élan autour du film s’est heurté à des obstacles bien réels. Le développement scénaristique du projet a dû marquer une pause lors des grèves historiques de la WGA et de la SAG-AFTRA en 2023, qui ont paralysé Hollywood plusieurs mois durant. Autre difficulté : l’agenda surchargé de David Harbour, l’interprète incontournable d’un Santa Claus désabusé et redoutable. Entre la dernière saison très attendue de Stranger Things sur Netflix et son rôle dans l’univers Marvel (Thunderbolts*), difficile pour l’acteur d’enfiler à nouveau le costume rouge. Désormais, avec ces engagements derrière lui, il est enfin prêt à reprendre du service.

Tournage imminent et promesses d’ampleur narrative

La confirmation est tombée récemment lors du Comic-Con de Tampa Bay : « Je tourne la suite dans quatre semaines », a lâché Harbour devant des fans ravis. La production passera donc à la vitesse supérieure dès la fin août, ouvrant la voie à une série d’annonces sur le casting ou encore les coulisses du tournage.

Ceux qui ont contribué au succès initial – Wirkola à la réalisation, épaulé par les scénaristes Pat Casey et Josh Miller – rempilent tous pour ce deuxième chapitre. Ils ne cachent pas leur ambition : offrir une fresque plus vaste, s’aventurant cette fois jusqu’au mythique Pôle Nord avec son atelier secret, ses elfes… et même une possible apparition remarquée de Mme Claus.

L’influence du western au cœur de cette suite ambitieuse

Reste une nouveauté majeure : alors que le premier film empruntait aux codes du thriller façon Die Hard, cette suite entend puiser dans l’imaginaire des grands westerns classiques. L’occasion peut-être d’explorer un Santa solitaire confronté à une nouvelle menace dans un décor sans foi ni loi – ou pourquoi pas un duel façon « high noon ». Pour rythmer tout cela, on nous promet aussi :

L’introduction de nouveaux personnages hauts en couleur ;

L’expansion de la mythologie (comme le sac magique ou la fameuse liste des vilains) ;

Toujours autant – sinon plus – d’action sanglante.

Si les attentes sont élevées, une chose est sûre : les fêtes risquent fort d’être explosives en décembre 2026.