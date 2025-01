Violent Night 2 : les scénaristes débattent sur le choix de l’actrice pour jouer Mère Noël

Mère Noël devrait faire son arrivée dans Violent Night 2 pour épauler le célèbre Père Noël incarné par David Harbour.

Tl;dr Le scénario de la suite du film Violent Night est en cours d’élaboration.

Des rumeurs circulent sur le potentiel casting de Mère Noël, avec des noms comme Winona Ryder et Charlize Theron.

Le réalisateur Tommy Wirkola envisage d’élargir l’univers du film pour la suite.

La suite de Violent Night se prépare

Le film d’action Violent Night, porté par l’acteur David Harbour dans le rôle d’un père Noël musclé, prépare sa suite. Récemment, David Harbour a partagé sur Instagram le scénario de ce second volet, ce qui a suscité de nombreuses spéculations.

Qui pour incarner Mère Noël ?

Une question brûle les lèvres des fans : qui interprétera Mère Noël ? Les noms de Winona Ryder, co-star de David Harbour dans la série Stranger Things, et de Charlize Theron, liée à la production 87North, circulent. Cependant, les scénaristes Pat Casey et Josh Miller restent prudents quant à ces rumeurs.

« Je n’avais même pas pensé à Winona », a déclaré Josh Miller lors d’une interview avec CinemaBlend. « Je veux dire, oui, nous ne pouvons pas commenter le casting, et je ne devrais probablement même pas commenter si elle est ou non dans le film ».

Un univers en expansion

Au-delà du casting, le réalisateur Tommy Wirkola envisage d’élargir l’univers du film. L’action du premier volet se déroulait dans un unique manoir, mais Tommy Wirkola souhaiterait « essayer d’aller un peu plus loin » pour la suite. Il évoque notamment l’ajout de nouveaux lieux, comme le pôle Nord, et de nouveaux personnages, tels que les lutins du Père Noël et de Mère Noël.

En ce qui concerne la date de production de Violent Night 2, tout dépend du calendrier de David Harbour. « On peut simuler la neige pour les films de Noël, mais David Harbour est très occupé, il s’agit donc de trouver le bon créneau pour le réaliser », a précisé Josh Miller.

En attendant, Violent Night, avec également à l’affiche John Leguizamo, Alex Hassell, Alexis Louder et Beverly D’Angelo, est actuellement disponible en streaming sur Starz via l’abonnement Amazon Prime Video.