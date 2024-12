Violent Night 2 est teasé par David Harbour

David Harbour, star du film à succès Violent Night, fait un cadeau de Noël anticipé à ses fans impatients en leur dévoilant des éléments de la suite tant attendue.

Tl;dr David Harbour a publié une photo laissant présager la suite de Violent Night.

La production du deuxième volet devrait commencer début 2025.

Harbour jouera également dans Stranger Things et Marvel Zombies en 2025.

Un avant-goût de Violent Night 2

Le célèbre acteur David Harbour a récemment partagé une photo de lui-même en compagnie du Père Noël sur Instagram, déclenchant une vague de spéculations sur la suite de son film de Noël Violent Night. Le cliché, où l’on voit Harbour brandissant un script intitulé Violent Night 2, semble confirmer que le développement de la suite du film culte de 2022 avance bien.

Un Père Noël pas comme les autres

Dans Violent Night, Harbour incarne un Père Noël atypique qui se transforme en sauveur lorsqu’une famille riche est prise en otage par des mercenaires le soir de Noël. La suite, prévue pour 2025, est signée par les mêmes scénaristes et réalisateur que le premier opus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Harbour (@dkharbour)

Une année 2025 chargée pour David Harbour

En plus de Violent Night 2, l’acteur américain sera également à l’affiche de la dernière saison de Stranger Things et tiendra un rôle plus important dans l’univers cinématographique Marvel en incarnant le Red Guardian dans Thunderbolts et la série animée Marvel Zombies. Il apparaitra également dans deux autres films et séries télévisées prévus pour l’année prochaine. Une chose est sûre, l’année 2025 s’annonce riche en rebondissements pour David Harbour.

En attendant, Violent Night est actuellement disponible en streaming sur Starz et en location ou achat sur les plateformes de vidéo à la demande comme Amazon Prime Video.