Nosferatu de Robert Eggers a été influencé par Harry Potter

Le producteur de Nosferatu dévoile comment le film a été influencé de manière surprenante par l'univers de Harry Potter.

Tl;dr Chris Columbus, producteur de Nosferatu, s’inspire de son expérience sur Harry Potter.

Il promeut une attitude positive vis-à-vis de la réalisation de chaque scène.

La collaboration avec Robert Eggers a abouti à un troisième film ensemble, Nosferatu.

La potion magique de Columbus

Dans l’univers du cinéma, chaque expérience compte. C’est le cas de Chris Columbus, producteur renommé du film Nosferatu de Robert Eggers. Il a révélé que son passage sur le film Harry Potter à l’école des sorciers a été une source d’inspiration majeure pour lui.

Un ingrédient amère

Lors de la production de Harry Potter, une scène particulière a laissé un goût amer à Chris Columbus. Il s’agit de la séquence du Devil’s Snare qu’il souhaitait améliorer avec des effets spéciaux supplémentaires. Malheureusement, sa demande a été refusée par les dirigeants du studio, arguant que la scène était suffisamment bonne et qu’il n’était pas nécessaire de la rehausser avec du CGI.

« Je ne veux jamais avoir cette attitude. Chaque scène doit être parfaite, et il faut aider le réalisateur à réaliser sa vision« , déclare-t-il. Cette frustration a donc conduit Columbus à adopter une nouvelle philosophie de production : ne jamais dire non à un réalisateur.

Le voyage de la sorcière

Avec cette philosophie en tête, Chris Columbus et sa fille Eleanor ont créé leur société de production, Maiden Voyage Pictures. Leur credo est simple : tout faire pour réaliser la vision du réalisateur, sans jamais dire non à ses demandes. Une approche qui a séduit Robert Eggers, réalisateur de The Witch, qui a bénéficié de leur soutien lors de difficultés financières.

Une collaboration fructueuse

Cette collaboration a été si fructueuse que Nosferatu est leur troisième film ensemble et le quatorzième au total sous la bannière Maiden Voyage Pictures. Un succès qui démontre la capacité de Chris Columbus à s’adapter à différents genres, passant des blockbusters familiaux comme Home Alone, Madame Doubtfire et Harry Potter à des films de genre plus distinctifs comme Nosferatu.

Nosferatu est actuellement disponible au cinéma.