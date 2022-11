Nintendo réorganise ses succursales en Europe

Nintendo France, Nintendo Benelux et Nintendo Ibérica formeront prochainement une unique entité avec Nintendo of Europe.

Le constructeur japonais Nintendo procédera dans les prochains mois à une fusion de type absorption dans laquelle le quartier général de Nintendo of Europe, piloté par Stephan Bole depuis 2018, sera la société “survivante”, et Nintendo France, Nintendo Benelux et Nintendo Ibérica, qui sont également des filiales, seront les sociétés disparues. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’ensemble des bureaux européens de Nintendo ne seront pas fermés, ce qui signifie qu’il n’y aura aucune réduction des effectifs et encore moins d’obligation de se rendre à Francfort en Allemagne pour conserver son emploi.

Un porte-parole de Nintendo déclare :

Dans le but d’améliorer l’efficacité commerciale et d’accélérer la prise de décision en consolidant les fonctions au sein de Nintendo of Europe, les autres filiales en Europe seront fusionnées avec NOE. Au cours de la réorganisation, la forme sociale de NOE sera changée en Nintendo of Europe SE en tant que nouveau siège régional central en Europe.

Fusion de Nintendo France et Nintendo Benelux avec Nintendo of Europe – juillet 2023

Changement du nom commercial de Nintendo of Europe en Nintendo of Europe AG – janvier 2024

Fusion de Nintendo Ibérica avec Nintendo of Europe AG – août 2024

Changement du nom commercial de Nintendo of Europe AG en Nintendo of Europe SE – août 2024