Nintendo pourrait utiliser son brevet approuvé en août dernier contre Palworld

En pleine bataille judiciaire contre Pocketpair, Nintendo pourrait tirer parti d'un brevet récemment approuvé la Japan Patent Office pour consolider son argumentaire. Ce nouvel atout pourrait s'avérer décisif dans leur lutte contre Palworld, accusé de plagier l'univers de Pokémon, mais également des mécaniques de jeu.

Tl;dr L’avocat japonais Kiyoshi Kurihara a identifié les brevets susceptibles d’être au cœur du litige entre Nintendo et le créateur de Palworld, Pocketpair.

Nintendo et The Pokémon Company ont porté plainte conjointement contre Pocketpair pour violation de plusieurs brevets.

Kiyoshi Kurihara a mis en avant un brevet spécifique, le numéro 7545191, qui pourrait être central dans ce litige.

Ce brevet couvre une grande variété de cas d’utilisation et serait difficile à éviter pour les jeux similaires à Pokémon.

Le différend entre Nintendo et Pocketpair

Un avocat en propriété intellectuelle japonais a récemment identifié les brevets qui pourraient être au cœur du litige entre Nintendo et le développeur du jeu Palworld, Pocketpair. Cette analyse intervient après que Nintendo et The Pokémon Company aient conjointement porté plainte contre Pocketpair pour violation de plusieurs brevets.

28 brevets potentiellement en cause

Selon l’avocat, Kiyoshi Kurihara, qui a donné une interview à Yahoo News, la liste des brevets potentiellement en cause n’est pas particulièrement longue. Compte tenu de la nature conjointe de la plainte, il est plausible que les brevets en question soient détenus par les deux parties, Nintendo et The Pokémon Company. Sur cette base, l’avocat a réduit la liste des possibilités à 28 brevets.

Le « brevet tueur » de Nintendo

Parmi les 28 brevets déposés, Kiyoshi Kurihara a souligné en particulier le numéro 7545191, qui met l’accent sur les mécaniques de capture de créatures emblématiques des jeux Pokémon. Ce brevet, qualifié de « brevet tueur » par Kiyoshi Kurihara, couvre une large gamme d’utilisations possibles, rendant difficile toute tentative d’évasion pour des jeux adoptant des systèmes similaires. Il décrit des processus de capture, d’évolution et de gestion de créatures dans des environnements virtuels, ce qui pourrait poser des problèmes juridiques à des titres comme Palworld, qui empruntent ces mécaniques. Selon les experts, contourner un tel brevet sans tomber dans la violation serait complexe, renforçant ainsi la position légale de Nintendo face à des jeux inspirés de l’univers Pokémon.

Un brevet central dans le litige

L’analyste de brevets Florian Mueller a déclaré à Game Rant que le fait que le brevet numéro 7545191 soit central dans le litige de Nintendo contre Pocketpair est une « théorie plausible ». Il a également noté que la demande d’examen accéléré de ce brevet a facilité l’approbation de trois autres brevets détenus par Nintendo et The Pokémon Company.