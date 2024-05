Pourquoi Mew est plus puissant que Mewtwo dans Pokémon ?

Malgré la réputation redoutable de Mewtwo, Mew se distingue par sa polyvalence et son potentiel génétique supérieur, faisant de lui le Pokémon le plus puissant.

Tl;dr Mew et Mewtwo sont deux Pokémons emblématiques avec des forces différentes.

Mewtwo, clone de Mew, était considéré comme le Pokémon le plus puissant.

Mew, le Pokémon ancestral, possède un avantage significatif grâce à sa capacité à apprendre presque tous les mouvements.

En considérant tous les aspects, Mew est généralement plus fort que Mewtwo.

Le duel mythique : Mew contre Mewtwo

Le monde des Pokémon recèle de nombreuses rivalités, mais rares sont celles qui égalent l’antagonisme entre Mew et Mewtwo. Mewtwo, le Pokémon légendaire des jeux originaux, ne pouvait être capturé qu’après avoir vaincu la Ligue Pokémon et son leader, Blue. Par ailleurs, Mew, le Pokémon mythique, n’était qu’une légende parmi les fans jusqu’à la découverte de failles dans le code du jeu. Alors, qui de ces deux monstres de poche est le plus fort ?

Des origines différentes, des forces distinctes

Dans l’univers des jeux, des dessins animés et des mangas, Mewtwo est présenté comme un clone de Mew, créé par le Dr. Fuji et son équipe de chercheurs dans la quête du Pokémon le plus puissant. Cependant, l’idée que Mewtwo soit le Pokémon le plus fort est fortement débattue. En effet, Mew, considéré à tort comme éteint par les scientifiques, se révèle plus fort que Mewtwo sur plusieurs aspects.

Mew, l’ancêtre canonique de tous les Pokémon, a un avantage significatif : il peut apprendre presque tous les mouvements Pokémon. Ainsi, Mew peut simplement utiliser des mouvements Bug, Ghost et Dark contre Mewtwo pour épuiser sa santé, tandis que Mewtwo a très peu d’options pour exploiter les faiblesses similaires de Mew.

Un combat de titans : Mew contre Mewtwo

À première vue, Mewtwo semble avoir un avantage unique avec ses deux formes de Méga Évolution. Cependant, cela ne s’applique pas dans un combat direct contre Mew sans dresseurs, car un Pokémon a besoin d’un dresseur et d’une pierre méga pour invoquer cette évolution spécifique. De plus, bien que ces deux formes offrent des augmentations de statistiques, elles ne garantissent pas une victoire contre Mew.

Les opus Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont montré d’ailleurs que Mew est toujours au-dessus de Mewtwo. Par exemple, lors d’un événement de Raid 7 étoiles où Mewtwo est la cible principale, l’utilisation de Mew a conduit à des résultats intéressants : une augmentation instantanée des statistiques, y compris une augmentation de 50% de la santé de Mew.