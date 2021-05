New World d’Amazon se montre dans un nouveau trailer avec du gameplay

Rejoignez le combat en Aeternum dans New World sur PC.

Lorsque New World sortira cet été, les joueurs auront la possibilité de se plonger dans des instances pour en apprendre davantage sur l’histoire du MMO. Chacune d’entre elles offrira un ensemble différent de défis à surmonter et un butin que vous ne trouverez que dans un donjon. “Chaque expédition racontera sa propre histoire et constituera une expérience unique“, expliquait Amazon Game Studios dans un billet de blog publié au début de l’année. Il y aura plusieurs expéditions à explorer tout au long du jeu, l’une des premières, l’excavation d’Amrine, s’ouvrant aux joueurs dès que leur personnage atteint le niveau 25.

Get a first l👀k at the Amrine Excavation Expedition with @Bludborn! https://t.co/0HciBGm2vG — New World (@playnewworld) May 11, 2021

S’il y a une chose à retenir de cette nouvelle bande-annonce, c’est à quel point New World a progressé depuis qu’Amazon a commencé à présenter le projet. Après le dernier report en février, le directeur du jeu, Scot Lane, a déclaré que l’équipe de New World avait “identifié quelques fonctionnalités très intéressantes qui n’auraient pas pu être intégrées” dans le calendrier de sortie annoncé par le développeur l’année dernière. L’équipe a donc pris la décision de repousser une nouvelle fois le jeu, estimant que ces fonctionnalités seraient “transformatrices”. Le rendu final pourrait bien être à la hauteur des attentes de nombreux fans du genre.

New World – “This Is Aeternum”

Focus sur l’histoire : “New World se différencie des autres MMO par ses fantastiques combats de sièges, ses invasions surnaturelles palpitantes et un cadre naturel magnifique et diversifié. Les conflits sont au cœur d’Aeternum, qui est ouverte, chaotique et en changement constant mais riche en opportunités pour les soldats, explorateurs, artisans et bâtisseurs d’empires. Les joueurs peuvent unir leur force pour former de puissantes Compagnies opérant depuis des bastions fortifiés, ou jouer seuls en ayant la possibilité d’acquérir et de personnaliser leur propre maison tout en contribuant au développement de la communauté qui les entoure.”

Le MMO en monde ouvert d’Amazon Game Studios, New World, sortira exclusivement sur PC (via Steam) à partir de la fin du mois d’août prochain.