Netflix House annonce l’ouverture de deux établissements au Texas et en Pennsylvanie pour 2025

Les complexes de divertissement offriront aux fans l'opportunité de vivre une expérience interactive avec des décors et des jeux inspirés de "Stranger Things" et "Squid Game". Êtes-vous prêt(e) pour cette aventure immersive ?

Tl;dr Netflix divulgue la création de son premier complexe de divertissement Netflix House.

Les lieux, situés à Dallas et King of Prussia, offriront des expériences interactives.

Les fans pourront interagir avec des scènes et des décors d’émissions populaires.

Des marchandises spéciales seront également disponibles à l’achat.

Netflix se lance dans le divertissement physique

Netflix, le géant du streaming, a dévoilé ses plans pour un tout nouveau concept d’affaires : Netflix House. Selon l’annonce diffusée sur leur blog Tudum, Dallas et King of Prussia aux États-Unis hébergeront les premières incarnations de ce complexe de divertissement.

Une immersion dans l’univers Netflix

Le Netflix House va transporter les fans au cœur de leurs émissions et films préférés. Les complexes promettront des expériences interactives basées sur certaines des séries et des films les plus populaires de Netflix. Qui n’a jamais rêvé de valser sur une reprise orchestrale de Taylor Swift dans un décor répliqué de Bridgerton ? Ou encore de défier leur courage en participant à l’épreuve du pont de verre de Squid Game, sans le risque mortel, bien sûr.

Des produits dérivés exclusifs

En plus des expériences immersives, la Netflix House proposera également des produits dérivés uniques. L’entreprise prévoit de commercialiser des articles tels que les T-shirts Hellfire Club, un exemplaire du jeu d’échecs de la série Le Jeu de la dame et même une tasse à café “J’ai survécu au jeu de la mort d’un riche” de Squid Game. Et pour les amateurs de bonnes affaires, il y aura même une section de liquidation offrant des articles tels que le gant de cuisine de l’émission “Too Hot to Handle”.

L’avenir du divertissement ?

Netflix House marque une étape importante pour l’entreprise, qui s’aventure pour la première fois dans le monde du “divertissement expérientiel”. Avec cette initiative innovante, Netflix espère offrir à ses fans une nouvelle façon d’interagir avec l’univers de leurs émissions préférées. Et le tout devrait être prêt pour l’ouverture dès l’année prochaine.