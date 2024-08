Netflix dévoile une bande-annonce sanglante de « Terminator Zero », un anime du studio de « Ghost in the Shell »

La série débute le 29 août.

Terminator fait une entrée fracassante dans l’univers de l’anime sur Netflix

La machine à voyager dans le temps de l’univers Terminator a fait un bond inattendu : elle est entrée de manière surprenante et avec une intensité frappante dans l’univers de l’animation japonaise. La série Terminator Zero, recemment dévoilée sur Netflix, promet une histoire débordante d’action et de violence, typiques des anime.

Skydance et Production I.G., le célèbre studio d’animation japonais derrière des œuvres renommées comme Ghost in the Shell et Psycho-Pass, sont à la barre de cette nouvelle production. La série se développe en 2022, tout en revenant dans le passé à 1997 – l’année du Jugement Dernier, tel qu’elle est détaillée dans le deuxième volet de Terminator. La date de sortie du programme, le 29 août, est un clin d’œil bien pensé à l’événement de l’annihilation nucléaire fictive.

Une nouvelle aventure palpitante

« Nouvelles têtes, même menace » pourrait être le sous-titre de cette série. Le focus est mis sur deux nouveaux personnages, Eiko et le scientifique Malcom Lee, « chassés par un Terminator ». L’intrigue est mise en place dès les premières images dévoilées par Netflix : nous sommes plongés au cœur d’une version cauchemardesque de 2022, avant de revenir en arrière.

Un aperçu de l’intrigue

« Eiko atterrit plus tard en 1997 pour protéger un scientifique nommé Malcolm Lee (interprété par André Holland) qui s’efforce de lancer un nouveau système d’IA pour faire face à l’attaque imminente de Skynet contre l’humanité. Alors que Malcolm navigue dans la complexité morale de sa création, il est chassé par un tueur impitoyable venant du futur, ce qui modifie à jamais le destin de ses trois enfants. »

Cette passionnante série a été révélée pour la première fois l’année dernière, quand Netflix a publié une bande-annonce. Équipée de huit épisodes pour sa première saison, Terminator Zero, d’après les premières images, semble massacrer la concurrence. Une chose est sûre, elle ne laissera personne indifférent.