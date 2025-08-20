Netflix commande une saison 2 pour le thriller énigmatique « Les Dossiers Oubliés »

Netflix a décidé de prolonger l’aventure de sa série à suspense « Les Dossiers Oubliés » en commandant une deuxième saison. La plateforme confirme ainsi le succès de ce thriller mystérieux, très attendu par les abonnés pour la suite de ses enquêtes captivantes.

Succès confirmé pour « Dept. Q » : Netflix renouvelle la série

Il aura fallu patienter, mais l’attente en valait la peine pour les amateurs de suspense. Netflix vient d’annoncer officiellement le retour de sa récente pépite, « Les Dossiers Oubliés » (« Dept. Q »), pour une deuxième saison très attendue. Après avoir trôné durant six semaines dans le Top 10 mondial des séries sur la plateforme, le thriller mené par Matthew Goode n’a pas manqué de séduire un large public international.

Tournage à Édimbourg et distribution inchangée

Dans cette nouvelle salve d’épisodes, les spectateurs retrouveront sans surprise l’inspecteur Carl Morck – incarné par Matthew Goode – ainsi que ses fidèles comparses. Selon les informations relayées par Tudum, la fine équipe composée d’Akram (Alexej Manvelov), de Rose (Leah Byrne) et de Hardy (Jamie Sives) reprendra du service dans les rues d’Édimbourg. Le décor écossais, déjà omniprésent lors de la première saison, restera donc central.

Mystère autour de l’intrigue et calendrier incertain

Si le feu vert est donné, peu d’éléments ont filtré concernant l’intrigue de cette saison 2. Certains observateurs tablent sur une adaptation partielle du roman suivant de Jussi Adler-Olsen, « The Absent One », dans lequel Carl et son équipe plongent dans une affaire de meurtre remontant à plusieurs décennies. Toutefois, rien ne dit que le scénariste en chef, Scott Frank, ne puisera pas aussi dans les autres volets littéraires disponibles – ils sont neuf au total – pour renouveler la dynamique.

Une certitude : il faudra patienter avant d’obtenir une date précise pour ce retour. L’écriture du scénario semble toujours en cours ; comme le souligne avec humour Matthew Goode : « Nous avons une équipe formidable dirigée par notre génie maison Scott Frank. J’ai hâte de découvrir ce qui sortira de sa plume magique. »

L’attente se prolonge… mais des alternatives existent

