Neon Genesis Evangelion atteint un jalon historique surprenant

Le célèbre anime Neon Genesis Evangelion vient de franchir un cap historique, et ce n'est probablement pas celui auquel vous pensez.

Tl;dr Neon Genesis Evangelion, anime influent, célèbre pour ses thèmes et personnages profonds.

Son thème d’ouverture, « The Cruel Angel’s Thesis », dépasse 100 millions de vues sur YouTube.

L’anime a inspiré de nombreux autres œuvres et personnages de l’industrie.

Neon Genesis Evangelion : Un pilier de l’animation japonaise

Depuis sa première diffusion en 1997, Neon Genesis Evangelion s’est imposé comme une référence incontournable de l’animation japonaise. Sacré par de nombreux prix, dont le Animation Kobe Award en 1996 et 1997, le Nihon SF Taisho Award et le Prix d’Excellence au premier Japan Media Arts Festival en 1997, il a profondément marqué la pop culture nippone.

Un générique devenu culte

Plus qu’une série, Evangelion est une véritable institution dont le générique, « The Cruel Angel’s Thesis » interprété par Yoko Takahashi, est devenu un véritable hymne pour les fans d’anime. Aujourd’hui, le titre franchit un nouveau cap en atteignant plus de 100 millions de vues sur YouTube, établissant un record pour un générique d’anime.

Une influence durable et profonde

La portée de Neon Genesis Evangelion dépasse cependant le cadre de l’animation. Ainsi, la série a contribué à transformer la perception de l’anime au Japon. Des œuvres majeures telles que Serial Experiments Lain, Boogiepop Phantom et Revolutionary Girl Utena ont puisé leur inspiration dans la série d’Hideaki Anno. Plus récemment, des séries modernes telles que Jujutsu Kaisen reconnaissent également l’influence de Evangelion.

Des personnages emblématiques

Les personnages de Neon Genesis Evangelion ont également marqué l’histoire de l’animation et ont inspiré de nombreux autres personnages. Ainsi, Rei Ayanami a servi de modèle pour le personnage de Yuki Nagato dans The Disappearance of Haruhi Suzumiya. D’autres personnages, comme Kaworu et Asuka, ont également eu un impact significatif, devenant des références pour des archétypes de personnages populaires.