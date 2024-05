Le créateur de Neon Genesis Evangelion laisse entrevoir une suite radicalement différente

Hideaki Anno laisse entrevoir une suite à Neon Genesis Evangelion sans lui.

Tl;dr Hideaki Anno, créateur d’Neon Genesis Evangelion, envisage une suite sans lui.

Il a exprimé cette idée lors d’une interview avec Asahi Shimbun.

L’idée d’Neon Genesis Evangelion sans Hideaki Anno suscite l’intérêt des fans.

Les fans débattent de la possibilité d’un Neon Genesis Evangelion différent.

Hideaki Anno laisse entrevoir une suite à Evangelion

Dans une interview récente, Hideaki Anno, le créateur de la série culte Neon Genesis Evangelion, a laissé entendre que la série pourrait continuer à vivre sans lui. Cette déclaration a suscité une vague d’intérêt chez les fans qui se demandent si Evangelion sans Anno serait vraiment la même série qu’ils connaissent et aiment.

Des propos qui font réagir la communauté

Interrogé par le média japonais Asahi Shimbun à l’occasion d’une nouvelle exposition qui lui est consacrée et qui a débuté à Nagoya, au Japon, Hideaki Anno a déclaré :

Il pourrait y avoir quelque chose en cela. L’idée d’une suite d’Evangelion réalisée par quelqu’un d’autre que moi pourrait exister. Je n’ai pas encore décidé – ou plutôt, c’est mieux pour l’œuvre s’il y a un haut degré de liberté. Que ce soit commercialement viable ou intéressant dépendrait du contenu. Ce n’est pas comme si je disais que je ne ferai plus jamais rien comme ça.

Quel avenir pour Neon Genesis Evangelion sans Hideaki Anno ?

Il est intéressant de noter que le réalisateur japonais Hideaki Anno envisage même la possibilité d’un Neon Genesis Evangelion sans sa participation, lui qui a toujours été un réalisateur très impliqué dans tous les aspects de la production. Cependant, si l’on veut envisager à quoi pourrait ressembler Evangelion sans l’implication directe de Hideaki Anno, on peut simplement se tourner vers le manga Neon Genesis Evangelion.

Un manga comme exemple

Le manga, écrit par Yoshiyuki Sadamoto, suit en grande partie la série animée originale mais inclut beaucoup plus de caractérisation et de scènes d’interaction entre les personnages. Cela enrichit les personnages et les rend plus complexes et profonds. Cependant, le manga a également une fin radicalement différente, plus “heureuse”, qui a suscité beaucoup de critiques de la part des fans.