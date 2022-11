Ne supprimez pas votre compte Twitter, faites ceci à la place

Si Twitter propose une option pour supprimer son compte, ce n'est pas la meilleure manière de procéder. On vous explique pourquoi et comment procéder à la place.

Si vous envisagez de supprimer votre compte Twitter, nul ne saurait vous en blâmer. La plateforme est en pleine tempête et le calme ne semble pas près de revenir. Cependant, avant que vous n’employiez les grands moyens, sachez qu’il vaut mieux ne pas supprimer totalement votre compte. Il y a une manière plus propre de procéder.

Pourquoi supprimer son compte Twitter est dangereux

Lorsque vous initiez le processus de désactivation de votre compte Twitter, il faut 30 jours avant qu’il soit supprimé de manière permanente. Cependant, une fois que ce délai, votre nom d’utilisateur redevient accessible à n’importe qui. Quiconque peut donc le réutiliser.

Et c’est une chose qu’il convient de ne pas prendre à la légère. Si votre compte Twitter a votre vrai nom, les problèmes peuvent vite survenir. Et ça l’est d’autant plus si vous êtes une personne publique. Si vous supprimez votre Twitter et que quelqu’un reprend votre pseudonyme, ce quelqu’un peut tweeter comme s’il était vous. Et il y a pire : avec le retour de Twitter Blue, il sera possible de se “certifier” soi-même. Pour le commun des mortels, les tweets de ce compte sembleront provenir de vous.

Votre identité existe aussi aujourd’hui sur internet et les réseaux sociaux. Lorsque l’on cherche votre nom sur le web, les gens trouveront les tweets de ce compte qui n’est pas vous. Et les conséquences peuvent être très graves. Cela peut vous coûter un emploi, par exemple, si l’employeur découvre des tweets dangereux, qui ne sont pourtant pas les vôtres, mais qui proviennent d’un compte à votre nom.

Même si ce genre de mésaventure ne vous arrive pas, vous n’avez pas envie que quelqu’un puisse utiliser votre nom. La meilleure des solutions est donc d’abandonner votre compte sans le supprimer complètement.

La première étape à suivre est de supprimer tous vos tweets. Cela se fait normalement automatiquement après 30 jours si vous utilisez la fonction Désactivation officielle, il faut ici le faire manuellement. Vous pouvez supprimer vos tweets un par un, mais cela peut prendre très longtemps. Utilisez plutôt un service dédié comme Tweet Deleter. Même les likes sont effacés. Tweet Deleter sauvegarde vos tweets supprimés dans son app, mais vous pouvez télécharger une archive de votre compte via Twitter si vous le souhaitez.

Une fois vos tweets et likes gérés, il est temps de passer à la désactivation. Allez dans Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Audience et identification, puis choisissez “Protéger mes Tweets”. Si vous avez des informations publiques liées à votre compte, comme des likes, rendre votre compte privé empêchera les utilisateurs qui ne vous suivent pas de les voir.

Ensuite, allez dans votre profil, puis “Éditer le profil”, pour supprimer les informations personnelles dans votre bio et remplacer votre image de profil et tout le reste. Enfin, changez votre mot de passe pour quelque chose de totalement impossible à deviner. C’est la version numérique de verrouiller votre porte et de jeter la clef.