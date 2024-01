Ne les appelez pas patins, ce sont des Moonwalkers !

Présentées lors du CES 2024 cette semaine, ces merveilles sur roues sont conçues pour accélérer votre marche. Intriguant, n'est-ce pas ?

Tl;dr Shift Robotics présente la chaussure “Moonwalkers”.

Ces chaussures augmentent la vitesse de marche humaine.

Une version allégée est développée pour l’industrie logistique.

Prix de départ : 1 399 dollars.

La révolution du pas avec la Moonwalkers

L’innovation dans le domaine de la mobilité est loin de se limiter aux voitures autonomes ou aux vélos électriques. Prenez l’exemple de Shift Robotics, une startup fondée par des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon, qui a conquis l’audience lors de la dernière édition du CES à Las Vegas.

Leur produit phare ? Les Moonwalkers. Il s’agit de chaussures renfermant une prouesse technologique : des roues intégrées qui — une fois votre pied à terre — vous propulsent un peu plus loin à chaque pas. Un pas plus court pourrait ainsi vous faire gagner jusqu’à trois fois plus de distance.

Un pas vers plus d’efficacité

Si vous doutez de son efficacité, prenez ceci en compte : l’autonomie de la batterie permet une utilisation sur une distance d’environ 7 miles avant de nécessiter un rechargement d’une durée de 1,5 heure. Ces chaussures révolutionnaires peuvent être à vous pour la modique somme de 1 399 dollars.

Absolument pour tous ?

Comme il fallait s’y attendre, Shift Robotics a créé un autre modèle, spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements nécessitant de nombreux déplacements, tels que les entrepôts ou autres espaces logistiques. Le modèle “Moonwalkers X“, allégé et doté de moins de roues, semble être la solution idéale pour accélérer les déplacements et réduire la fatigue dans les milieux industriels. Un vrai saut de géant pour l’industrie logistique, qui pourrait bien voir son environnement de travail quotidien radicalement transformé.