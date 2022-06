Mozilla dévoile un plugin Firefox pour la traduction hors-ligne, un projet encore tout jeune basé sur l'intelligence artificielle.

Mozilla a créé un plugin de traduction pour Firefox qui fonctionne hors-ligne. Firefox Translations a besoin de télécharger certains fichiers la première fois que vous voulez traduire dans telle ou telle langue. Cependant, il fait ensuite appel à vos ressources système pour gérer la traduction, plutôt que d’envoyer l’information sur un serveur quelconque pour effectuer le traitement.

Mozilla dévoile un plugin Firefox pour la traduction hors-ligne

Ce plugin est le résultat du travail de Mozilla avec le Projet Bergamot financé par l’Union européenne. Ont notamment participé l’Université d’Édimbourg, l’Université Charles, l’Université de Sheffield et l’Université de Tartu. L’objectif était de développer des outils de machine neuronale pour aider Mozilla à créer une fonctionnalité de traduction hors-ligne. “Les moteurs, modèles de langues et algorithmes de traduction dans les pages auraient besoin de résider et d’être exécutés totalement sur l’ordinateur de l’utilisateur, pour qu’aucune donnée ne soit envoyée dans le cloud, rendant l’ensemble totalement privé”, expliquait Mozilla.

L’une des grosses limitations de ce plugin à l’heure actuelle, c’est qu’il ne peut gérer les traductions entre l’anglais et 12 autres langues, selon TechCrunch. Firefox Translations ne prend actuellement en charge que l’espagnol, le bulgare, le tchèque, l’estonien, l’allemand, l’islandais, l’italien, le bokmål et le nynorsk norvégiens, le perse, le portugais et le russe. Pas de français, donc.

Un projet encore tout jeune basé sur l’intelligence artificielle

Mozilla et ses partenaires ont créé un processus d’apprentissage grâce auquel les volontaires peuvent aider à faire apprendre de nouveaux modèles pour ajouter davantage de langues. Mozilla voudrait aussi des retours sur les modèles existants. Autrement dit, Firefox Translations est encore tout jeune et très perfectible.

Ce plugin est très loin des 133 langues prises en charge par Google Translate. Et Apple et Google ont tous deux des applications mobiles capables de traduire sans connexion.

S’il peut être un peu étrange qu’un navigateur qui, par définition, est utilisé pour accéder au web, reçoive aujourd’hui une fonctionnalité de traduction hors-ligne, pouvoir traduire du texte sans l’envoyer à un quelconque distant est un bon point pour votre sécurité et le respect de votre vie privée.