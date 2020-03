Monster Hunter World : Capcom est toujours aussi satisfait des ventes

Plus de deux ans après son lancement, Monster Hunter : World continue à bien se vendre sur consoles comme sur PC.

Avec 15 millions d’exemplaires vendus pour le jeu de base et 5 millions de copies écoulées pour l’extension Iceborne, le dernier Monster Hunter de l’éditeur japonais Capcom confirme une fois de plus son statut d’épisode le plus vendu de la saga à ce jour. Lancée en 2004 sur la PS2, cette dernière cumule désormais 62 millions de jeux liquidés dans le monde entier. A noter que le jeu mobile Monster Hunter Riders (iOS/Android) a été téléchargé plus de trois millions de fois depuis son lancement en février dernier. L’avenir de la licence s’annonce d’ailleurs prometteur : “Nous prévoyons de mener à bien un certain nombre d’initiatives pour consolider la position de la série en tant que marque mondiale, comme par exemple une adaptation cinématographique de Monster Hunter à Hollywood, une première pour la série, prévue pour une sortie en septembre 2020. Capcom reste fermement engagée à satisfaire les attentes de toutes les parties prenantes en tirant parti de ses capacités dans le développement afin de créer des expériences de jeu très divertissantes.”

Une grande mise à jour en approche pour Monster Hunter : World

Monster Hunter World : Iceborne va accueillir la mise à jour 1.3 d’ici le 23 mars prochain. Elle mettra en avant deux nouvelles variantes de monstres, le Raging Brachydios et le Furious Rajang, mais également de nouvelles armes et autres objets indispensables aux chasseurs. Plusieurs patchs sont prévus jusqu’au mois de juin avec des créatures inédites et le retour d’un ennemi très populaire.