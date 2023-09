Millennia : le nouveau concurrent de Civilization par Paradox Interactive

Paradox Interactive et C Prompt Games dévoilent Millennia.

Après avoir recruté Rod Humble pour diriger le développement de Life by You avec le studio Paradox Tectonic dans le but de créer un nouveau rival à la célèbre simulation de vie Les Sims d’Electronic Arts, l’éditeur suédois Paradox Interactive fait appel au studio C Prompt Games, mené par Rob Fermier, Ian Fischer et Brian Sousa, développeurs chevronnés de jeux de stratégie, qui ont déjà travaillé sur des titres tels que Age of Empires II, Age of Mythology, StarCraft II et Orcs Must Die!, pour travailler sur Millennia, un Civilization-like qui va marcher sur les platebandes de Firaxis Games.

Un teaser pour Millennia

Millennia de C Prompt Games est un jeu 4X historique au tour par tour qui associe le confort familier du genre à une nouvelle jouabilité pour permettre aux joueurs d’écrire leurs propres histoires du passé :

Menez votre peuple à travers dix âges historiques, orientez votre ligne temporelle vers l’histoire alternative inexplorée d’un Âge Variant ou vers le danger et l’opportunité d’un Âge de Crise. Chaque époque implique des règles, des unités, des bâtiments, des biens et des défis uniques, qui peuvent modifier le cours de l’histoire.

Décidez de la renommée de votre nation en sélectionnant des esprits nationaux et en utilisant les bonus qu’ils offrent pour atteindre vos objectifs. Combinez plusieurs esprits nationaux à mesure que vous progressez dans l’histoire pour créer une civilisation unique à chaque partie.

Investissez dans six domaines différents qui influencent l’orientation de votre nation, comme l’exploration, le gouvernement, la guerre, la diplomatie, l’ingénierie et les arts. Plus vous êtes performant dans chacun de ces domaines, plus votre nation peut utiliser les pouvoirs qui lui sont propres. Tout, de la revendication de territoires à l’adoption de nouveaux gouvernements, de la propagation de la religion au renforcement des armées, découle de la maîtrise des domaines. Concevez votre économie pour soutenir votre stratégie.

Récoltez des matières premières, puis construisez des améliorations pour raffiner les marchandises de base comme les rondins ou le fer en bois, papier, livres, lingots, outils ou armes – des produits spécialisés qui vous permettent d’améliorer et d’ajuster votre moteur économique pour l’adapter à tout ce que l’histoire vous envoie.

Personnalisez votre approche de la guerre en combinant des unités individuelles pour former de puissantes armées. Chaque unité influence les capacités de son armée, ce qui vous permet d’employer un grand nombre de stratégies variées. Une fois en conflit, regardez l’action se dérouler grâce à la visionneuse de combat, où les batailles se déroulent et fournissent des détails sur les performances des différentes armées.

Découvrez des sites naturels, construisez les pyramides, participez à la course à l’espace, financez des expéditions, survivez à des épidémies, utilisez la diplomatie à votre avantage, vainquez des barbares, libérez des innovations, traitez avec des visiteurs extraterrestres, gouvernez des villes sous-marines, gérez des combats aériens et maîtrisez un grand nombre d’autres contenus à thème historique.

Millennia sortira exclusivement sur PC via Steam en 2024.