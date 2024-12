Microsoft va dissuader activement l’utilisation de Windows 11 sur un PC non compatible

Microsoft cherche à dissuader les utilisateurs d'installer Windows 11 sur des PC non compatibles : découvrez les stratégies qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour exercer cette pression.

Tl;dr Microsoft dissuade l’installation de Windows 11 sur un matériel non compatible.

Les PC non compatibles recevront un filigrane et des notifications d’avertissement.

Microsoft prévient du risque d’absence de mises à jour pour les PC non compatibles.

Windows 11 : Microsoft met en garde contre l’installation sur des PC non compatibles

Microsoft souhaite ardemment que les utilisateurs adoptent son nouveau système d’exploitation, Windows 11. Cependant, cette invitation n’est pas adressée à tous. En effet, l’entreprise a clairement indiqué sa réticence à ce que la dernière version de Windows soit installée sur du matériel non compatible, notamment les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables dépourvus de puce TPM 2.0.

Des notifications d’avertissement pour les utilisateurs non compatibles

Selon un document d’assistance Windows 11 récemment mis à jour, que ZDNet a pu consulter, Microsoft prévoit d’instaurer un filigrane pour tout PC ne respectant pas les exigences minimales. De plus, une notification apparaîtra dans l’application Paramètres, signalant que les conditions requises ne sont pas remplies.

Recommandation de Microsoft : rétrograder vers Windows 10

De façon surprenante, le document d’assistance recommande aux utilisateurs d’un PC non compatible de rétrograder vers Windows 10, et ce, malgré l’arrêt prochain du support de ce dernier en octobre de l’année prochaine. Par ailleurs, Microsoft met en garde les utilisateurs de PC non compatibles contre le risque de ne pas recevoir les dernières mises à jour de Windows 11.

Le message d’avertissement est le suivant :

« Ce PC ne répond pas aux exigences minimales pour l’exécution de Windows 11 – ces exigences contribuent à garantir une expérience plus fiable et de meilleure qualité. L’installation de Windows 11 sur ce PC n’est pas recommandée et pourrait entraîner des problèmes de compatibilité. Si vous installez Windows 11, votre PC ne sera plus pris en charge et ne sera pas éligible pour recevoir des mises à jour. Les dommages à votre PC dus à un manque de compatibilité ne sont pas couverts par la garantie du fabricant. En sélectionnant Accepter, vous reconnaissez avoir lu et compris cette déclaration. »

Des exigences matérielles strictes

Windows 11 a des exigences matérielles strictes, comme la nécessité d’une puce TPM 2.0. Ceci exclut de fait de nombreux PC plus anciens, mais toujours capables de faire tourner Windows 11, car ils ne disposent pas de cette puce, apparue seulement sur les cartes mères ces dernières années. Cela pourrait frustrer de nombreux utilisateurs, mais le manque de mises à jour représente un réel danger pour la sécurité, indépendamment de la présence ou non d’un module TPM 2.0.